Με αφορμή τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Λυσιστράτη», ο Κρατερός Κατσούλης μίλησε σε συνέντευξή του σε γνωστή εφημερίδα για τον έρωτα, το φλερτ και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως έχει βιώσει την ερωτική απόρριψη, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια εμπειρία που αποτελεί φυσικό κομμάτι της προσωπικής ωρίμανσης.

Απαντώντας στο αν έχει βρεθεί ποτέ στη θέση να διεκδικεί μια γυναίκα που δεν ανταποκρινόταν στα συναισθήματά του, είπε πως αυτό είναι κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ζήσει.

«Φυσικά. Αλίμονο αν ένας άντρας δεν έχει βιώσει το αίσθημα της απόρριψης. Είναι μέρος της διαδικασίας της ενηλικίωσης. Πρόκειται για ένα ερωτικό παιχνίδι που όλοι έχουμε γνωρίσει, ανάλογα με την ηλικία και την εποχή που ζούμε. Είναι ένα όμορφο κυνηγητό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κρατερός Κατσούλης στάθηκε επίσης στη σημασία του φλερτ, εκφράζοντας την άποψη ότι στις μέρες μας έχει αρχίσει να χάνεται.

«Το φλερτ είναι ένδειξη παιδείας, χιούμορ και επικοινωνίας. Είναι κάτι απαραίτητο, που δυστυχώς στις μέρες μας το έχουμε αφήσει πίσω», σημείωσε.

Μιλώντας για τον τρόπο που αντιμετώπιζε στο παρελθόν την απόρριψη, εξήγησε ότι όλα εξαρτώνται από τις προσδοκίες που έχει κανείς εκείνη τη στιγμή, επισημαίνοντας πως το σημαντικότερο είναι οι άνθρωποι να επικοινωνούν ουσιαστικά και να δημιουργούν πραγματικές σχέσεις.

«Αυτό που έχει σημασία είναι να ερχόμαστε κοντά, να γνωριζόμαστε, να ερωτευόμαστε και να μοιραζόμαστε στιγμές. Σήμερα, όμως, συχνά ο καθένας είναι απορροφημένος από το κινητό του, ζώντας περισσότερο μέσα από μια οθόνη παρά στην πραγματική ζωή», σχολίασε.

Govastiletto.gr – Πώς αποχαιρέτησαν η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης το κοινό της ΕΡΤ