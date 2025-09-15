Πρεμιέρα…«Νωρίς νωρίς» έκαναν, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στην ΕΡΤ ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη, όπως προδίδει και ο τίτλος της νέας καθημερινής τους εκπομπής.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Κρατερός Κατσούλης