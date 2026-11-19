Ο Ερρίκος Πετιλόν περιέγραψε μια δύσκολη καθημερινότητα, μετά την πρόσφατη περιπέτειά του με τις Αρχές για την υπόθεση κυκλώματος φοροδιαφυγής, στην οποία φέρεται να είχε εμπλακεί ως αχυράνθρωπος, λαμβάνοντας μικρά χρηματικά ποσά. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, μετά την αποφυλάκισή του επέστρεψε στο σπίτι του, όπου τον περίμενε ακόμη ένα πρόβλημα, αφού διαπίστωσε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είχε διακοπεί λόγω οφειλής ύψους 1.100 ευρώ προς τη ΔΕΗ. Μάλιστα, όπως ανέφερε, αδυνατεί να καλύψει το συγκεκριμένο ποσό, ακόμη και να καταβάλει την απαιτούμενη προκαταβολή για την επανασύνδεση. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», ο Ερρίκος Πετιλόν αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά του να βρει εργασία. Παρά τα οικονομικά προβλήματα που εξακολουθούν να τον ταλαιπωρούν, δήλωσε ότι αισθάνεται πλέον πιο ήρεμος και ανακουφισμένος, μετά την απομάκρυνσή του από την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής.

«Μπήκα στο σπίτι μου και δεν είχε ρεύμα. Καμία ειδοποίηση από τη ΔΕΗ. Εν τω μεταξύ η οφειλή μου δεν είναι τεράστια, είναι 1.100 ευρώ. Το ψυγείο, που θα μου σαπίσουν τα λίγα τρόφιμα που έχω; Ξεπατώνομαι να γεμίσω το ψυγείο. Δε μπορείς να μου κόβεις το ρεύμα. Παίρνω τη ΔΕΗ και μου είπαν ότι έγινε διακοπή γιατί δεν έχω κάνει ανανέωση ότι έχω αναπηρία.

Έχω 68% μόνιμη αναπηρία, ούτε επιτροπές δεν περνάω λόγω διπολισμού. Δεν είναι διαπιστωμένο κρατικά; Είναι. Ζούμε στην πιο ακριβή χώρα και περιμένει το κράτος να μη γίνουν παρανομίες από ανθρώπους. Εγώ δεν έχω αμέσως 200 ευρώ στο παντελόνι. Θα πρέπει να πάρω δανεικά. Για δουλειά με θέλουν μόνο για πόρτα, στις εταιρείες είναι επιφυλακτικοί γιατί έχω και ένα παρελθόν. Υπάρχουν και άνθρωποι που συγκρίνονται με εμένα και δε με θέλουν κοντά.

Με ζόρισε όλη αυτή η υπόθεση με τη φυλακή. Το 2023 που πήρα την απόφαση να το κάνω όλο αυτό, κλώτσαγε το στομάχι μου, δεν μου άρεσε, αλλά δεν είχα επιλογές στις συνθήκες που ζούσα. Από την άλλη, στο σήμερα, νιώθω πιο χαλαρός και ήρεμος. Ξεκαθάρισα τη θέση μου. Δεν είμαι φιλάργυρος, ούτε άπληστος. Δεν με περιμένουν τρεις λαμποργκίνι, γυναίκες, πούρα και ταξίδια. Είμαι τσαντισμένος, τίποτα άλλο. Ευτυχώς είμαι σκληραγωγημένος άνθρωπος και αντέχω» είπε ο Ερρίκος Πετιλόν.

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr – «Φώναζα “Βγάλε με!”»: Ξεσπά ο Ερρίκος Πετιλόν για τη γυναίκα που τον έμπλεξε στο κύκλωμα φοροδιαφυγής