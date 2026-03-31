Στην κάμερα της εκπομπής “Buongiorno” και τον Αργύρη Ηλιάδη μίλησε ο Βασίλης Παϊτέρης για το οικονομικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζει. Ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στη δικαστική απόφαση που τον υποχρεώνει να καταβάλλει 1.200 ευρώ μηνιαίως για το αυθαίρετο σπίτι του στην Αγία Βαρβάρα, ποσό το οποίο δηλώνει αδύνατον να καλύψει.

Να θυμίσουμε ο Βασίλης Παϊτέρης πριν μερικούς μήνες είχε συλληφθεί εξαιτίας καταδίκης που εκκρεμούσε εις βάρος του για πολεοδομικές παραβάσεις σχετικές με την ανέγερση αυθαίρετης οικοδομής σε εκτός σχεδίου περιοχή στην Αγία Βαρβάρα, καθώς το πρόστιμο που του είχε επιβληθεί παρέμενε ανεξόφλητο. Τότε το δικαστήριο είχε επιβάλλει στον Βασίλη Παϊτέρη, προκειμένου να αποφύγει τη φυλάκιση, τη μηνιαία δόση των 1200 ευρώ. Ωστόσο, ο Βασίλης Παϊτέρης, εξήγησε μιλώντας στην εκπομπή του MEGA ότι επειδή αδυνατεί να ανταπεξέλθει οικονομικά, έχει ζητήσει να κάνει κοινωφελή εργασία κατ’ οίκον.

«Η υγεία μου δεν είναι και τόσο καλά. Τώρα είμαστε στο θέμα τακτοποίησης του σπιτιού. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα από την πολεοδομία… Όταν περνάς τα 70 χρόνια έχεις δικαίωμα να κάνεις κοινωφελή κατ’ οίκον εργασία. Το καλό είναι, ότι είμαστε καλά στην υγεία μας, με την έννοια ότι υπάρχουμε ακόμη…Δεν μπορώ να δίνω 1200 ευρώ τον μήνα, γιατί τα λεφτά που παίρνω είναι 380 ευρώ, γι’ αυτό έβαλα τον δικηγόρο μου να κάνει την ποινή κοινωφελή εργασία.

Δεν έχω ξεκινήσει ακόμη…Ούτε δολοφόνος είμαι, ούτε κλέφτης, ούτε παιδεραστής. Είμαι ένας απλός νοικοκύρης. Σωστός πολίτης. Όλη η Ελλάδα είναι εκτός σχεδίου, κι αυτό το σπίτι ήταν εκτός σχεδίου. Δεν το έκλεψα, το αγόρασα. Σε αυτό το σπίτι μένουμε. Έχουμε πουθενά αλλού να πάμε;» δήλωσε ο Βασίλης Παϊτέρης.

