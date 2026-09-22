Την ιστορία της Λευκής και του Μάρκου θα μας παρουσιάσει ο ΑΝΤ1 στη νέα σειρά «Κρίνο και αγκάθι», η οποία κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00 με διπλό επεισόδιο. Μέσα από φωτογραφίες, ο σταθμός έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα και τους υπόλοιπους χαρακτήρες, δίνοντας ορισμένα στοιχεία για το πως θα δράσουν στη σειρά.

Λαμπρινή Αρβανίτη: Η γυναίκα του Μήτρου. Μοιάζει ευγενική και καλότροπη. Πίσω από τη σιωπή της, υπάρχει μια γυναίκα που παρατηρεί τα πάντα και καταστρώνει σχέδια. Όταν νοιώσει ότι η προσπάθειά της να προστατέψει την κόρη της απέτυχε, θα αντιδράσει ανεξέλεγκτα.

Ρηνιώ Αρβανίτη: Η μοναδική εγγονή των Αρβανιταίων. Ονειρεύεται μια ζωή όπου θα μπορεί να σπουδάσει, να προσφέρει στους συνανθρώπους της και να ζήσει με αγάπη και καλοσύνη. Μέχρι που τα ίδια τα πεπραγμένα των ανθρώπων που εμπιστεύεται πιο πολύ, θα της αλλάξουν για πάντα τη ζωή.

Γιάννος Δρογούτης: Ο γιος του Ηλία και της Λεμονιάς. Μεγάλωσε με έναν πατέρα-μύθο και μια απουσία που έγινε αντί για αγάπη, θυμός. Δεν γνώρισε τον Ηλία, αλλά τον κουβαλά μέσα του σαν κάτι ιερό. Η σχέση με την μάνα του και όσους άλλους θελήσουν να τον πλησιάσουν, είναι συχνά επιθετική.

Στάθης Σκλίβας: Ξυλέμπορας, σύμμαχος των Δρογουταίων. Ένας άνθρωπος που η αδικία τον έσπρωξε στα όριά του. Ζητά δικαίωση για όσα έχασε. Στη Λευκή θα δει ένα σύμμαχο, έναν άνθρωπο που κουβαλά την ίδια πληγή και τον ίδιο θυμό με εκείνον.

Φρόσω Σκλίβα: Η μητέρα του Στάθη και μαμή του χωριού. Έχει δει γεννήσεις, αρρώστιες, φόβους και γνωρίζει αμαρτίες και μυστικά που δεν ειπώθηκαν ποτέ δυνατά. Ο θάνατος του άντρα της και ο κίνδυνος που απειλεί τον γιο της, θα την αναγκάσουν να αφήσει στην άκρη όσα πίστευε.

Λουκάς Γεροδήμος: Διοικητής της χωροφυλακής και άνθρωπος του νόμου. Γνωρίζει την Πλατανιά καλύτερα από όσο δείχνει. Όταν η ιστορία των Αρβανιταίων και των Δρογουταίων ξανανοίξει, θα αναγκαστεί να επιλέξει ανάμεσα στο καθήκον και στο σωστό.

Πέτρος Γεροδήμος: Ο μικρότερος αδερφός του Λουκά. Έχει καλές προθέσεις και συχνά χάνεται μέσα στον φόβο του. Στηρίζεται για όλα στον μεγάλο του αδερφό. Θέλει να σταθεί στα πόδια του και να αποκτήσει μια θέση στην Πλατανιά. Η αδυναμία του τον κάνει εύκολη λεία για ανθρώπους πιο σκληρούς από εκείνον.

Παπα-Νικόθεος: Ο παπάς της Πλατανιάς. Ένας άνθρωπος που έχει δει πολλά σκοτάδια και παρ’ όλα αυτά επιμένει στο φως. Κουβαλά μυστικά, εξομολογήσεις και πένθη ενός ολόκληρου χωριού. Και όταν έρθει η ώρα, θα σταθεί εκεί που τον οδηγεί η συνείδησή του, ακόμα και αν χρειαστεί να συγκρουστεί με τους όρκους του.

Μάρω Κούμαρη: Η ιδιοκτήτρια του καφενείου. Χήρα από τα χρόνια του Εμφυλίου, έμαθε να στέκεται μόνη της σε έναν τόπο όπου οι γυναίκες σπάνια αποφασίζουν για τον εαυτό τους. Η γνωριμία της με τη Λευκή θα ανοίξει έναν δρόμο όχι μόνο φιλίας, αλλά και μιας αργής, μικρής επανάστασης για τις γυναίκες του τόπου.

Χριστίνα Κούμαρη: Η κόρη της Μάρως. Ένα έξυπνο και ανεξάρτητο παιδί, μεγαλωμένο από μια μάνα που δεν θέλει να της επιβάλλει τη μοίρα που επιβάλλουν στα άλλα κορίτσια. Με τον Γιάννο, με τον οποίο γίνεται φίλη, συγκρούεται, τον προκαλεί, τον φοβάται και τον νοιάζεται.

Τριαντάφυλλος Κούμαρης: Ο επιστάτης των Αρβανιταίων. Άνθρωπος σκληρός και επικίνδυνος. Κινείται ανάμεσα στους ισχυρούς και στους αδύναμους. Η φιλία του με τον Θωμά η επιρροή του στον Πέτρο και η θέση του δίπλα στους Αρβανιταίους τον κάνουν πολύτιμο, αλλά και απειλητικό.

Νικήτας Μπαλασόπουλος: Ο πρόεδρος της Κοινότητας Πλατανιάς. Μοιάζει να αγωνιά μόνο για το μεγάλο έργο του φράγματος που αναλαμβάνουν οι Αρβανιταίοι. Βαθιά μοναχικός, πικραμένος από τον θάνατο της γυναίκας του, που τον άφησε μόνο να μεγαλώνει μια κόρη, τη μεγάλη του αδυναμία, τη Θεανώ.

Θεανώ Μπαλασοπούλου: Η κόρη του προέδρου της Κοινότητας Πλατανιάς. Κακομαθημένη, φέρνει συχνά τον πατέρα της στα όρια της απελπισίας. Ο Μάρκος στο μυαλό και στην καρδιά της είναι ο άντρας που θα έπρεπε να παντρευτεί, όχι μόνο από έρωτα, αλλά και από εγωισμό και ζήλια που η παρουσία της Λευκής στο πλευρό του φτάνει στα άκρα.

Μαρίκα Πούρσανη: Η υπηρέτρια και η ψυχή του αρχοντικού των Αρβανιταίων. Υπηρέτρια «στα χαρτιά», σχεδόν γιαγιά στην πράξη, έχει μεγαλώσει παιδιά, έχει δει μυστικά και νύχτες που κανείς δεν θέλει να θυμάται. Μιλά λίγο, βλέπει περισσότερα απ’ όσο νομίζουν και καταλαβαίνει σχεδόν τα πάντα.

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govastiletto.gr – «Κρίνο και αγκάθι»: Ο Μάρκος και η Λευκή αφηγούνται για πρώτη φορά την ιστορία τους