Ο Μάρκος και η Λευκή παίρνουν τον λόγο. Οι δύο κεντρικοί ήρωες της νέας μεγάλης σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Κρίνο & Αγκάθι», συστήνονται στο κοινό μέσα από ένα νέο βίντεο και αποκαλύπτουν, με τα δικά τους λόγια, την ιστορία που θα αλλάξει για πάντα τις ζωές τους.

Μέσα από έναν διάλογο, ο Μάρκος Αρβανίτης (Γιώργος Γεροντιδάκης) και η Λευκή Δρογούτη (Αναστασία Παντούση) μιλούν για τον έρωτα που τους ένωσε, τα μυστικά που τους χωρίζουν, την εκδίκηση που καθορίζει τις αποφάσεις τους και τις αλήθειες που έρχονται στην επιφάνεια ύστερα από χρόνια σιωπής.

Ένας μεγάλος έρωτας. Ένα καλά οργανωμένο σχέδιο. Ένα παρελθόν που επιστρέφει για να ζητήσει λογαριασμό.

Το ταξίδι του Μάρκου και της Λευκής μόλις ξεκινά.

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Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός

Σενάριο: Γιάννα Κανελλοπούλου

Με τους: Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη

Στον ρόλο του Στέλιου Δρογούτη ο Στέλιος Μάινας

Πρωταγωνιστούν: Ντίνα Μιχαηλίδου, Σπύρος Σαραφιανός, Ορέστης Τζιόβας, Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρης Πασσάς, Νίκος Μέλλος, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μελίνα Βαμβακά, Λίλη Τσεσματζόγλου, Χάρης Μαυρουδής, Πάρις Θωμόπουλος, Γιάννης Βασιλώτος, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λυδία Σγουράκη, Γιάννης Καμπίτσης, Σίλια Μπαξεβάνη.

Εκτέλεση Παραγωγής: Primavisione

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