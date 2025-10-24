Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μια πρόσφατη δημόσια εμφάνιση της Kris Jenner αποκάλυψε πώς είναι το πρόσωπό της χωρίς φίλτρα μετά το facelift αξίας 100.000 δολαρίων που έκανε.

Η 69χρονη φωτογραφήθηκε στο Παρίσι, στην πρεμιέρα της σειράς «All’s Fair» της κόρης της, Kim Kardashian, φορώντας κίτρινο σακάκι, μαύρο καλσόν και γόβες.

Σε στιγμιότυπο που δημοσιεύτηκε χωρίς φίλτρα ή επεξεργασία, φαίνεται η επιδερμίδα της Kris Jenner, προκαλώντας σχόλια των θαυμαστών της στο Reddit.

Κάποιοι έγραψαν: «Αυτή είναι η πραγματική Kris, χωρίς όλες τις επεξεργασίες» και «Το λίφτινγκ μπορεί να την έκανε να φαίνεται πιο νέα, αλλά είναι ακόμα μια 70χρονη γυναίκα που συνεχίζει να γερνάει. Κανένα χειρουργείο δεν μπορεί να σταματήσει τη φύση».

Η εικόνα από το κόκκινο χαλί τραβήχτηκε στις 16 Οκτωβρίου και δείχνει τα αυθεντικά αποτελέσματα της επέμβασης.

Παράλληλα, η Kris Jenner δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την εκδήλωση, αλλά σε αυτές φαίνεται η χρήση φίλτρων στο πρόσωπό της.

View this post on Instagram A post shared by Kris Jenner (@krisjenner)

Πηγή: Reddit

Govastiletto.gr – Kris Jenner: Το lifting των 100.000 δολαρίων