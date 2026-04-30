Κατηγορηματικά διέψευσε η Kris Jenner τις φήμες που την ήθελαν δυσαρεστημένη με το λίφτινγκ των 100.000 δολαρίων στο οποίο υποβλήθηκε. Παρά τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονταν ότι τα αποτελέσματα της επέμβασης άρχισαν να φθίνουν έναν χρόνο μετά, ωθώντας την 70χρονη σταρ σε σκέψεις για διορθωτικό χειρουργείο, η ίδια ξεκαθάρισε πως τίποτα από αυτά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Αναλυτικότερα η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά αυτές τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο podcast της Khloe Kardashian, «Khloe in Wonderland», την Τετάρτη 29 Απριλίου, υπογραμμίζοντας πως όχι μόνο δεν υπάρχει δυσαρέσκεια, αλλά αντιθέτως είναι ενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα και την επιλογή του γιατρού της.

«Τελευταία, υπάρχει αυτός ο τίτλος για το λίφτινγκ μου, που πραγματικά με τρελαίνει», είπε αρχικά η Kris Jenner.

Και πρόσθεσε: «Ο τίτλος αυτή τη στιγμή είναι ότι μισώ το λίφτινγκ μου και ότι είμαι πραγματικά θυμωμένη με… ότι είμαι έξαλλη με τον γιατρό μου, τον Στίβεν Λεβίν, κάτι που δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Είναι ένα ξεκάθαρο ψέμα. Λατρεύω το λίφτινγκ μου. Λατρεύω τον γιατρό μου. Έχω εμμονή μαζί του».

«Στα 70 μου, πραγματικά δεν με νοιάζει τι σκέφτεται κάποιος για μένα. Δεν χρειάζομαι την έγκριση κανενός. Αγαπώ το πρόσωπό μου. Και είμαι πραγματικά εντάξει με την εικόνα μου», κατέληξε η διάσημη τηλεπερασόνα.

Kris Jenner has finally broken her silence after claims she was left 'mad as hell' over her $100,000 facelift began swirling online 👀 https://t.co/Whazvxa5D7 🔗

govastiletto.gr -Kris Jenner & Lauren Sánchez: Η κοινή εμφάνιση στα Όσκαρ που προκάλεσε χαμό – «Είστε σαν δίδυμες» τους γράφουν