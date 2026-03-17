Σαν δύο σταγόνες νερό εμφανίστηκαν η Kris Jenner και η σύζυγος του Jeff Bezos, Lauren Sánchez, στο πάρτι του Vanity Fair για τα Όσκαρ. Η επιλογή τους να κινηθούν σε πανομοιότυπο στυλ, με σχεδόν ταυτόσημα φορέματα και beauty looks, πυροδότησε πλήθος σχολίων στα social media, με τους θαυμαστές τους να αναρωτιούνται αν οι δύο φίλες συνεννοήθηκαν για να μοιάζουν σαν δίδυμες.»

Η 70χρονη Kris Jenner επέλεξε ένα ολόμαυρο σύνολο με φόρεμα εμπνευσμένο από το μπαλέτο, με βελούδινο μπούστο με ντεκολτέ σε σχήμα καρδιάς και φούστα με στρώσεις από τούλι. Η μητέρα των Kardashian είχε πιάσει τα σκούρα μαλλιά της σε ένα χτένισμα με μπούκλες ενώ συμπλήρωσε το ντύσιμό της με γάντια μέχρι τον αγκώνα και ένα ζευγάρι εκθαμβωτικά σκουλαρίκια με διαμάντια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kris Jenner (@krisjenner)

Η 56χρονη Lauren Sánchez φόρεσε ένα μαύρο στράπλες φόρεμα με ένα τολμηρό σκίσιμο μέχρι το μηρό βάζοντας λαμπερά διαμαντένια αξεσουάρ και χτενίζοντας τα μαλλιά της με ένα στυλ που έμοιαζε τρομακτικά με αυτό της Jenner.

«Η Kris και η Lauren μοιάζουν σαν δίδυμες», έγραψε κάποιος. «Αυτή και η Lauren έκαναν cosplay η μία της άλλης σε αυτή την εκδήλωση», αστειεύτηκε κάποιος άλλος. «Θεέ μου, σχεδόν νόμιζα ότι η Kris Jenner ήταν η Lauren Sánchez στην αρχή», έγραψε ένας άλλος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lauren Sánchez Bezos (@laurensanchezbezos)

