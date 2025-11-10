Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Kris Jenner γιόρτασε τα 70α της γενέθλια με ένα εντυπωσιακό πάρτι το Σάββατο 8/11, στην πολυτελή βίλα αξίας 165 εκατομμυρίων δολαρίων του Jeff Bezos και της Lauren Sánchez.

Το θέμα της βραδιάς ήταν εμπνευσμένο από τις ταινίες του James Bond, με την εορτάζουσα να κλέβει τις εντυπώσεις φορώντας μια εντυπωσιακή κόκκινη στράπλες τουαλέτα. Η Kris Jenner μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από το πάρτι, συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας στην οποία ακουμπά στον ώμο του συντρόφου της, Corey Gamble.

Η εκδήλωση θύμιζε καζίνο, με γκρουπιέρηδες, μάρκες και τραπέζια πόκερ, ψεύτικα πιστόλια και αναπτήρες, κοκτέιλ και τασάκια που έφεραν την επιγραφή «Kris 0070». Η ίδια η Kris Jenner έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Μαγική βραδιά γιορτάζοντας τα 70ά γενέθλιά μου με την όμορφη οικογένεια και τους φίλους μου».

Μεταξύ των καλεσμένων βρίσκονταν διάσημα ονόματα όπως οι Oprah Winfrey, Adele, Meghan Markle, πρίγκιπας Harry, Paris Hilton, Snoop Dogg, Gayle King, Sarah Paulson και Naomi Watts, ενώ ο Bruno Mars ανέλαβε να τους διασκεδάσει με τις επιτυχίες του.

Παρά το γεγονός ότι αρκετοί καλεσμένοι κατέγραψαν τη βραδιά, πηγές αποκάλυψαν στο People ότι δεν επετράπη η είσοδος τηλεοπτικών συνεργείων, καθιστώντας το πάρτι μια από τις ελάχιστες εκδηλώσεις της οικογένειας που δεν θα προβληθούν στη σειρά The Kardashians. Σύμφωνα με μια πηγή: «Ήταν μια βραδιά αποκλειστικά αφιερωμένη στην Κρις. Υπέρλαμπρη, υπερβολική και γεμάτη αγάπη από την οικογένειά της – προφανώς πέρασε την καλύτερη βραδιά της ζωής της».

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 300 καλεσμένοι παραβρέθηκαν στη χλιδάτη γιορτή. Οι κάτοικοι του Beverly Hills κάλεσαν επανειλημμένα την αστυνομία εξαιτίας της εκκωφαντικής μουσικής, όπως μετέδωσε το TMZ.

