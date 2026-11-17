O αγαπημένος ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς, συνεχίζει να βρίσκεται στη ΜΕΘ, μετά την πτώση που είχε μέσα στο σπίτι του και του προκάλεσε βαρύτατο τραύμα στο κεφάλι.

Το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, στον αέρα της εκπομπής «Πρωινό», μίλησε ο πνευμονολόγος – εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης, μεταφέροντας τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του ηθοποιού.

«Υπάρχει μια στασιμότητα. Δυστυχώς, υπάρχει μια νευρολογική στασιμότητα. Δεν έχουμε την εγκεφαλική δραστηριότητα που θα θέλαμε εμείς να έχει ο ασθενής, έτσι ώστε να προχωρήσουμε και στην αποσωλήνωση του ασθενή», ανέφερε στην αρχή ο γιατρός.

Και συμπλήρωσε: «Δεν είναι σε καταστολή, όμως, ο ασθενής δεν μας δείχνει τα σημάδια που θα θέλαμε εμείς από την εγκεφαλική του λειτουργία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Το αιμάτωμα υποχωρεί, αλλά η ζημιά που έχει γίνει στον εγκέφαλο είναι μεγάλη, ο εγκέφαλος είναι σε ένα σοκ και περιμένουμε να αντιδράσει ο ίδιος του ο οργανισμός για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι περαιτέρω».

Κλείνοντας, ο Ανδρέας Στράτης είπε: «Το μειονέκτημα για τον κύριο Καλλιβωκά είναι πως είναι 96 χρονών και ο εγκέφαλός του είναι ο εγκέφαλος ενός 96χρονου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό».

govastiletto.gr – Δημήτρης Καλλιβωκάς: Παραμένει στην ΜΕΘ στο «Βουγιουκλάκειο» – Τι λέει ο γιατρός του;