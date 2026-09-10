Με την ταινία «Τόμος 7» να συναντά πλέον το ελληνικό κοινό μετά τη φεστιβαλική πορεία της, η Κριστέλ Καπερώνη, η γοητευτική και ταλαντούχα κόρη της Γιούλης Ηλιοπούλου, μίλησε στο «ENJOY» για τους ρόλους που την αγγίζουν, τη σημασία της μνήμης και της ελευθερίας, την αγάπη της για τη μόδα, αλλά και για το μεγαλύτερο στοίχημα της νέας γενιάς γονιών. Μίλησε και για την σχέση της με τον Δημήτρη Λάλο αφού εκτός από συνεργάτες είναι και καλοί φίλοι.

Ο «Τόμος 7» των Πάνου Παππά και Δέσποινας Χαραλάμπους είναι μια δυστοπική ιστορία για τη μνήμη, τη γνώση και την εξουσία. Τι ήταν αυτό που σας συγκίνησε περισσότερο όταν διαβάσατε το σενάριο;

Αυτό που με συγκίνησε περισσότερο ήταν η ιδέα ότι η μνήμη είναι αυτό που τελικά καθορίζει την ταυτότητά μας. Σε έναν κόσμο όπου η γνώση ελέγχεται και η αλήθεια μπορεί να διαγραφεί ή να παραποιηθεί, οι άνθρωποι καλούνται να αποφασίσουν αν θα συμβιβαστούν ή αν θα υπερασπιστούν αυτό που πραγματικά είναι.

Αυτό είναι κάτι που με άγγιξε βαθιά. Πέρα από τη δυστοπική του διάσταση, ο «Τόμος 7» μιλάει για πολύ ανθρώπινα ζητήματα: τον φόβο, την ελευθερία, τη μνήμη και τη δύναμη της επιλογής. Αυτή η προσέγγιση ήταν που με έκανε να θέλω να γίνω μέρος αυτής της ιστορίας.

Η ταινία ακολούθησε μια φεστιβαλική διαδρομή και πλέον συναντά το ελληνικό κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες. Αλλάζει η αίσθηση όταν ένα έργο περνά από τα φεστιβάλ στη ζεστασιά της επαφής με το ευρύ κοινό;

Νομίζω πως ναι. Όταν μια ταινία βγαίνει στις αίθουσες και συναντά το ευρύ κοινό, αποκτά μια άλλη ζωή. Εκεί δεν υπάρχουν αναλύσεις ή κριτικές. Υπάρχει συναίσθημα. Αυτό είναι ίσως το πιο όμορφο κομμάτι. Να βλέπεις δηλαδή μια ιστορία να βρίσκει τον δρόμο της προς τον κάθε θεατή ξεχωριστά.

Ανήκετε σε μια γενιά ηθοποιών που καλείται να δημιουργήσει μέσα σε μια εποχή οικονομικής και κοινωνικής αβεβαιότητας. Πιστεύετε ότι η τέχνη σήμερα έχει τη δύναμη να επηρεάζει τον δημόσιο διάλογο ή έχει περιοριστεί στον χώρο της ψυχαγωγίας;

Πιστεύω ότι η τέχνη εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να επηρεάζει τον δημόσιο διάλογο, ίσως μάλιστα σήμερα περισσότερο από ποτέ. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι πληροφορίες μάς κατακλύζουν καθημερινά, αλλά η τέχνη έχει την ικανότητα να σταματά για λίγο τον χρόνο και να μας κάνει να νιώσουμε, να αναρωτηθούμε και να δούμε τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική.

Δεν θεωρώ ότι η ψυχαγωγία και ο προβληματισμός είναι δύο αντίθετες έννοιες. Ένα έργο μπορεί να σε συγκινήσει, να σε ψυχαγωγήσει και ταυτόχρονα να ανοίξει μια συζήτηση για ζητήματα που μας αφορούν όλους. Αυτό, για μένα, είναι και η μεγαλύτερη αξία της τέχνης.

Ως ηθοποιοί έχουμε την ευθύνη να υπηρετούμε ιστορίες με ειλικρίνεια, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποια από αυτές μπορεί να αγγίξει κάποιον και να του αλλάξει, έστω και λίγο, τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο.

Μεταξύ των συνεργασιών σας στο θέατρο ήταν και αυτή με τον Δημήτρη Λάλο, του οποίου ήσασταν βοηθός στο κομμάτι της σκηνοθεσίας. Τι θυμάστε από αυτή τη σύμπραξη;

Ήταν μια συνεργασία από την οποία κράτησα πολλά. Ο Δημήτρης είναι ένας άνθρωπος με πολύ καθαρή καλλιτεχνική ματιά, αλλά ταυτόχρονα αφήνει χώρο στους συνεργάτες του να δημιουργήσουν και να εκφραστούν.

Αυτό που θυμάμαι πιο έντονα είναι η αφοσίωση και η πειθαρχία με την οποία αντιμετωπίζει κάθε πρόβα, αλλά και ο σεβασμός απέναντι στους ανθρώπους της ομάδας.

Ήταν μια εμπειρία που με εξέλιξε όχι μόνο ως ηθοποιό αλλά και ως δημιουργό συνολικά, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να δω το θέατρο μέσα από μια διαφορετική οπτική και να αντιληφθώ πόσο σημαντική είναι η ουσιαστική συνεργασία για να γεννηθεί ένα αποτέλεσμα προσωπικό που δεν κυνηγάει το sold out.