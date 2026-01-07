Μετά το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία The Chronology of Water, η Kristen Stewart δηλώνει θετική στην ιδέα να σκηνοθετήσει ένα πιθανό ριμέικ του Twilight.

Καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί του Palm Springs Film Festival, η 35χρονη ηθοποιός ρωτήθηκε από το Entertainment Tonight αν θα την ενδιέφερε ποτέ να συνδεθεί με κάποιο παλιό της project από τη θέση της σκηνοθέτριας, όπως το Twilight.

Η Stewart, της οποίας η καριέρα στην υποκριτική μπήκε σε άλλη τροχιά μετά την κυκλοφορία της ταινίας του 2008, βασισμένης στην επιτυχημένη σειρά μυθιστορημάτων της Stephenie Meyer, επαίνεσε τις ταινίες του κινηματογραφικού franchise, τη σκηνοθεσία των οποίων υπέγραψαν τρία διαφορετικά ονόματα από τον χώρο του κινηματογράφου.

«Μου αρέσει αυτό που έκαναν όλοι οι σκηνοθέτες με τις ταινίες», είπε η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός και συνέχισε: «αλλά ήταν τόσο ο εαυτός τους, και παράξενοι και κάπως… “σπαστικοί”, και τόσο παρόντες σε εκείνη τη φάση, όταν δεν ήξεραν πραγματικά ακόμη τι ήταν, πριν “εκραγούν”».

Στη συνέχεια, Kristen Stewart άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει ένα ριμέικ, εξηγώντας πως, αν υπήρχε μεγάλο budget και ουσιαστική αγάπη και στήριξη, θα την ενδιέφερε πολύ να προσεγγίσει ξανά την ιστορία αγάπης του Edward και της Bella.

«Φαντάσου, αν είχαμε τεράστιο budget και πολλή αγάπη και υποστήριξη, δεν ξέρω. Θα ήθελα πολύ να το προσαρμόσω ξανά. Ναι, σίγουρα, θα κάνω το ριμέικ. Το κάνω, δεσμεύομαι», κατέληξε η ηθοποιός.

