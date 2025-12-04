Σε πρόσφατη κοσμική εκδήλωση όπου παρευρέθηκε, η Κρίστι Κρανά μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για δύο θέματα που την απασχόλησαν έντονα τους τελευταίους μήνες: την απουσία της από το GNTM και την εξαπάτηση που υπέστη από οργανωμένη σπείρα, η οποία της απέσπασε κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Η γνωστή coach και επιχειρηματίας αποκάλυψε πως, παρά τις φήμες, δεν δέχτηκε ποτέ πρόταση για το GNTM, αν και δεν θα αρνιόταν να εμφανιστεί ως guest. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Κριτική επιτροπή δεν θα έκανα. Δεν μπορώ να στεναχωρώ παιδιά».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο σοκαριστικό περιστατικό της εξαπάτησης, περιγράφοντας πώς άγνωστοι που προσποιήθηκαν τους τεχνικούς της ΔΕΔΔΗΕ την παρέσυραν: «Μου είπαν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την τάση του ρεύματος και ότι κινδυνεύει το κτήριο. Με πίεσαν τόσο πολύ που, χωρίς να το καταλάβω, βγήκα και άφησα τα κοσμήματά μου σε αλουμινόχαρτο. Εκείνη τη στιγμή ανέβηκαν και τα πήραν. Όταν το συνειδητοποίησα ήταν ήδη αργά», ανέφερε, προσθέτοντας με πικρία: «Αν τα είχαν τόσο ανάγκη…».

Η Κρίστι Κρανά αποκάλυψε ότι μετά την εμπειρία αυτή δυσκολεύεται να νιώσει ασφαλής: «Έχασα ό,τι είχα και δεν είχα… Κοσμήματα οικογενειακά, το Cartier ρολόι μου, το μπριγιάν μου. Μια επένδυση ζωής. Από τότε τρομάζω με τον παραμικρό θόρυβο. Δεν είναι ζωή αυτή», είπε συγκινημένη.

Οι δηλώσεις της προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή Happy Day, επαναφέροντας στο προσκήνιο το θέμα των επιτήδειων που στοχοποιούν ηλικιωμένους και γυναίκες που μένουν μόνες.