Κρίστι Κρανά: Ξέσπασε σε κλάματα στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα – «Δεν μπορώ να το πιστέψω»

Η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, σε φορτισμένο κλίμα, με συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που τη γνώριζαν προσωπικά να της λένε το τελευταίο «αντίο» στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Ανάμεσα σε εκείνους που βρέθηκαν εκεί ήταν και η Κρίστι Κρανά, η οποία είχε συνδεθεί μαζί της τόσο μέσα από τη φιλία τους όσο και από την επαγγελματική τους συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια.

Η γνωστή επιχειρηματίας, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της και ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα.

Συγκεκριμένα, η Κρίστι Κρανά ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν μπορώ. Τόσο νέα, τόσο καλό κορίτσι. Υπέροχη». Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στον Τραϊανό Δέλλα, λέγοντας με συγκίνηση: «Με συγκίνησε ιδιαίτερα ο Τραϊανός Δέλλας, υποκλίνομαι σ’ αυτό τον άνθρωπο. Μακάρι όλες οι γυναίκες να έχουμε ένα τέτοιο σύντροφο».

Η Κρίστι Κρανά πρόσθεσε: «Καλό παράδεισο, στο φως. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ όλοι όσοι την γνωρίζαμε και δουλέψαμε μαζί της. Καλό της ταξίδι», φανερά συγκινημένη, αποχαιρετώντας τη φίλη της.

govastiletto.gr – Γωγώ Μαστροκώστα: Η στιγμή που η μητέρα της κοιτά τον ουρανό κρατώντας τη φωτογραφία της