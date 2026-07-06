Την απόφασή του να ολοκληρώσει την πορεία του σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τη διοργάνωση του 2026 ανακοίνωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σε συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα της Πορτογαλίας με την Ισπανία για τη φάση των «16».

Ο 41χρονος αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας, που έχει γράψει ιστορία με τις συμμετοχές του σε έξι Μουντιάλ, αποκάλυψε πως η διοργάνωση του 2026 θα είναι η τελευταία της καριέρας του σε επίπεδο Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Αυτό θα είναι το τελευταίο μου Παγκόσμιο Κύπελλο. Εύχομαι το αυριανό παιχνίδι να μην είναι το τελευταίο μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την επιθυμία του να συνεχίσει την πορεία της η Πορτογαλία στη διοργάνωση.

Ο Πορτογάλος super star έκανε έναν σύντομο απολογισμό της πορείας του, τονίζοντας πως όλα αυτά τα χρόνια έδωσε τον καλύτερό του εαυτό για το άθλημα: «Εδώ και 23 χρόνια προσπαθούν να με “σκοτώσουν”, όμως εγώ συνεχίζω να βρίσκομαι εδώ. Αποχωρώ με καθαρή τη συνείδησή μου, γιατί νιώθω ότι έχω προσφέρει τα πάντα στο ποδόσφαιρο», ανέφερε.

Παράλληλα, στάθηκε και στην προσωπική του ζωή, επισημαίνοντας πως αισθάνεται ευλογημένος και πλήρης: «Ο Θεός υπήρξε γενναιόδωρος μαζί μου. Δεν μου λείπει τίποτα. Πλέον αγωνίζομαι μόνο για την αγάπη και το πάθος μου για το ποδόσφαιρο», είπε, υπογραμμίζοντας πως συνεχίζει να απολαμβάνει κάθε στιγμή μέσα στο γήπεδο.