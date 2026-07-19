Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκάλυψε ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει σύντομα πίσω από την κάμερα μετά την ολοκλήρωση της «Οδύσσειας», καθώς, όπως παραδέχθηκε, η απαιτητική παραγωγή τον οδήγησε στα όρια των αντοχών του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα χρειαστούν τουλάχιστον τρία χρόνια μέχρι να ξεκινήσει το επόμενο κινηματογραφικό του εγχείρημα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Today», ο βραβευμένος σκηνοθέτης περιέγραψε τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που συνόδευσαν τα γυρίσματα της κινηματογραφικής μεταφοράς του ομηρικού έπους.

Όπως ανέφερε, η ένταση και οι απαιτήσεις της παραγωγής δοκίμασαν τόσο τον ίδιο, όσο και ολόκληρη την ομάδα.

«Έφτασα πραγματικά στα όρια της αντοχής μου, όπως πιστεύω συνέβη και με όλους όσους συμμετείχαν. Πρόκειται για την “Οδύσσεια” και μια τέτοια ιστορία δεν θα μπορούσε να είναι εύκολη. Αν δεν ήταν μια δύσκολη διαδικασία, τότε μάλλον δεν θα την αποδίδαμε σωστά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Christopher Nolan Says ‘The Odyssey’ Made Him “Hit The Limits Of My Own Stamina” & It’ll Be “At Least” 3 Years Until His Next Film https://t.co/c96BRiz9XV — Deadline (@DEADLINE) July 18, 2026

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