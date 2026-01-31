Όλα δείχνουν πως η Evangelia και ο σύντροφός της, Jay Stolar, ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, με τον γάμο τους να προγραμματίζεται για το καλοκαίρι του 2027 στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Σάσας Σταμάτη, το ζευγάρι έχει αποφασίσει να πραγματοποιήσει έναν παραδοσιακό κρητικό γάμο, στον τόπο καταγωγής της τραγουδίστριας και συγκεκριμένα στο χωριό της.

Η Evangelia έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση της με τον Jay Stolar, αποκαλύπτοντας πως η πρόταση γάμου έγινε τον περασμένο Μάρτιο, σε μια ιδιαίτερα ρομαντική στιγμή στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες.

Όπως έχει περιγράψει, εκείνος της τραγούδησε ένα κομμάτι που είχε γράψει και μέσα στους στίχους τής έκανε την πρόταση, με την ίδια να απαντά θετικά. Το μονόπετρο που της χάρισε, μάλιστα, ξεχωρίζει για το διαμάντι του σε σχήμα ματιού.

Σε ό,τι αφορά την τοποθεσία του γάμου, η τραγουδίστρια έχει εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία της να παντρευτεί στην Κρήτη, ένα όνειρο ζωής που συμμερίζεται και ο μέλλων σύζυγός της, γεγονός που καθιστά τον τόπο μη διαπραγματεύσιμο.

Η Ελληνοαμερικανίδα καλλιτέχνιδα έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια για τη μουσική της ταυτότητα, συνδυάζοντας σύγχρονα pop στοιχεία με επιρροές από την ελληνική παράδοση και τους παραδοσιακούς χορούς.

