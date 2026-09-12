Την πρώτη τους «Καλημέρα» για τη νέα τηλεοπτική σεζόν είπαν το πρωί του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης, επιστρέφοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην ΕΡΤ1, με την εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;».

Οι δύο παρουσιαστές εμφανίστηκαν μαζί στο ανανεωμένο πλατό, εμφανώς χαρούμενοι, αλλά και συγκινημένοι για την πρεμιέρα.

«Με το δεξί παρακαλώ πολύ! Καλή σας ημέρα! Καλώς ήρθατε σε αυτή την πρώτη εκπομπή της σεζόν! Είναι η πρεμιέρα μας και η αλήθεια είναι ότι η καρδιά μου χτυπάει δυνατά», είπε η Ζωή Κρονάκη.

Από την πλευρά του, ο Τάσος Ιορδανίδης μίλησε για τη χαρά της επιστροφής και την ευγνωμοσύνη του που συνεχίζουν να βρίσκονται καθημερινά κοντά στο τηλεοπτικό κοινό.

«Είμαστε πάλι εδώ. Είμαστε ευγνώμονες που μπορούμε να είμαστε εδώ, σε μία περίοδο που υπάρχουν πολλές αλλαγές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ακόμη, πως μέσα στο καλοκαίρι εισέπραξε την αγάπη του κόσμου για την εκπομπή, ενώ αναφέρθηκε και στις αλλαγές της νέας σεζόν. Το πλατό έχει ανανεωθεί, όπως και το μουσικό σήμα της εκπομπής.

Η πρεμιέρα είχε και μια πιο προσωπική νότα, καθώς η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης μοιράστηκαν με τους τηλεθεατές φωτογραφίες από τα παιδικά τους χρόνια, ανάμεσά τους και στιγμιότυπα από οικογενειακές διακοπές.