Η 23χρονη κόρη της Πάολα, Παολίνα Ζογλοπίτη είχε ένα ατυχές περιστατικό την ώρα που οδηγούσε φορτηγό! Τι συνέβη;

Όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ενώ οδηγούσε, μια μέλισσα μπήκε ξαφνικά μέσα στην καμπίνα και την τσίμπησε, προκαλώντας της μόλυνση και έντονο πρήξιμο στο πρόσωπο.

Στη φωτογραφία που ανήρτησε η Παολίνα έγραψε: «Δεν ξανά ανεβάζω να οδηγάω φορτηγά – μηχανές – τρακτέρ. Με το που ανέβασα story μπήκε μέλισσα στο φορτηγό με τσίμπησε έπαθα μόλυνση και κυκλοφορώ σαν αποτυχημένο υαλουρονικό».

Το βίντεο που ανησύχησε τους followers της

govastiletto.gr -Πάολα: Αγνώριστη στο καρναβάλι της Χαλκιδικής μαζί με την κόρη της Παολίνα Ζογλοπίτη