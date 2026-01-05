Με εντυπωσιακό τρόπο μπήκε στο 2026 η Kylie Jenner, αποκαλύπτοντας στους followers της στο Instagram μια σειρά από εμφανίσεις που ισορροπούν ανάμεσα στην υψηλή μόδα και το σύγχρονο, καθημερινό στιλ.

Η επιχειρηματίας και fashion icon έδωσε μια πρώτη γεύση από τις επιλογές που θα καθορίσουν το look της τη νέα χρονιά, συνδυάζοντας statement κομμάτια με άνετα και απολύτως wearable σύνολα.

Ανάμεσα στις αναρτήσεις της, ξεχώρισαν δύο εξαιρετικά σπάνιες Hermès τσάντες που δεν πέρασαν απαρατήρητες.

Η Kylie παρουσίασε μια Haut à Courroies (HAC) σε ψηλή ταξιδιωτική γραμμή, κατασκευασμένη από μαύρο κροκό δέρμα, αλλά και μια κλασική Birkin, επίσης από crocodile leather.

Πρόκειται για κομμάτια-σύμβολα στον κόσμο της πολυτελούς μόδας, με τις συγκεκριμένες Hermès να θεωρούνται από τις πιο δυσεύρετες και περιζήτητες παγκοσμίως.

Η αξία τους εκτιμάται ότι συνολικά αγγίζει τις 65.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας πως η Kylie Jenner γνωρίζει πώς να μετατρέπει κάθε της εμφάνιση σε απόλυτο fashion statement.

Η γνωστή fashion icon φωτογραφήθηκε στην πρώτη της ανάρτηση για το 2026 φορώντας ένα μεταλλικό χρυσό μπικίνι από τη συλλογή της Lisa Marie Fernandez, επιλέγοντας ένα look που αποπνέει πολυτέλεια και καλοκαιρινή διάθεση.

Το σύνολο απογειώθηκε με εντυπωσιακά κοσμήματα Cartier, καθώς συνδύασε το μπικίνι με σκουλαρίκια αξίας 26.700 δολαρίων και ένα ταιριαστό μενταγιόν που κοστίζει 30.500 δολάρια, προσθέτοντας έξτρα λάμψη και glamour στην εμφάνισή της.

Σε διαφορετική ανάρτηση, η Kylie Jenner αποκάλυψε τι επιλέγει να παίρνει μαζί της στα ταξίδια της. Πέρα από τις πολυτελείς βαλίτσες Chanel, μοιράστηκε με τους followers της ένα κομψό athleisure σετ από την Alo Yoga.

Το σύνολο περιλάμβανε το Airlift Moonlight Bra και το Airlift High-Waist 7/8 Line Up Leggings, συνδυάζοντας άνεση και στιλ με απόλυτα σύγχρονη αισθητική.

Για την Kylie, το 2026 σηματοδοτεί την ισορροπία ανάμεσα στην υψηλή μόδα και τα βασικά κομμάτια της καθημερινότητας.

Πηγή: oneworldnews / instagram