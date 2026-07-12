Αυτή τη φορά, η επιχειρηματίες και Influencer φωτογραφήθηκε στο πλαίσιο διαφημιστικής καμπάνιας για σειρά μαγιό.

Φορώντας ροζ, μαύρο, μπλε μπικίνι, η Kylie Jenner πήρε σέξι πόζες στο φωτογραφικό φακό, ξαπλωμένη πάνω σε ένα στρώμα στην πισίνα, καθισμένη στο γρασίδι και στο πάτωμα, άλλοτε μόνη της και άλλοτε συνοδευόμενη από ένα μοντέλο.

Οι φωτογραφίες που ανέβασε:

govastiletto.gr – Νύχια καλοκαίρι 2026: Το λαμπερό γαλλικό της Kylie Jenner