Η Kylie Jenner συνεχίζει να εξελίσσει τη fashion και beauty αυτοκρατορία της, αυτή τη φορά μέσα από μια ιδιαίτερη καμπάνια που έχει έντονο οικογενειακό χαρακτήρα.

Η 8χρονη κόρη της, Stormi Webster, πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια του brand Khy, εντυπωσιάζοντας με την άνεσή της μπροστά στον φακό και προκαλώντας έντονα σχόλια στα social media για την εντυπωσιακή ομοιότητά της με τη μητέρα της.

Στη συλλογή με τίτλο «Born in LA», η μικρή Stormi εμφανίζεται με oversized denim jacket, λευκό jean και basic T-shirt, αποπνέοντας ένα cool street style attitude που θυμίζει ήδη έμπειρο fashion icon, παρά το νεαρό της ηλικίας της.

Η Kylie Jenner δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της κόρης της, εκφράζοντας δημόσια τη χαρά και την περηφάνια της, ενώ οι θαυμαστές της οικογένειας γέμισαν τα social media με σχόλια για το πόσο πολύ μοιάζουν μητέρα και κόρη.

Παράλληλα, η νέα αυτή καμπάνια σηματοδοτεί μια πιο ξεκάθαρη κατεύθυνση για το brand Khy, το οποίο επενδύει πλέον σε minimal, elevated streetwear κομμάτια και χτίζει σταδιακά μια πιο ολοκληρωμένη fashion ταυτότητα.

