Viral έχει γίνει στα social media ένα βίντεο που δείχνει την ιδιαίτερη και «παγωμένη» ρουτίνα προετοιμασίας της Kylie Jenner πριν από τις φετινές Χρυσές Σφαίρες.

Το απόσπασμα, που ανέβηκε στο TikTok με τη λεζάντα «Τα πράγματα που με αναγκάζει να κάνω o Ariel» (σ.σ. μακιγιέρ της Ariel Tejada) έχει ξεπεράσει τα 35 εκατομμύρια προβολές.

Σε αυτό, η νεαρή επιχειρηματίας δοκιμάζει το FaceTub, ένα διαφανές πλαστικό μπολ με ειδική εσοχή για το πρόσωπο, το οποίο γεμίζει με παγωμένο νερό.

Η συσκευή διαθέτει και έναν σωλήνα τύπου αναπνευστήρα, ώστε ο χρήστης να μπορεί να αναπνέει όσο έχει το πρόσωπό του βυθισμένο.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αποδείχθηκε και η πιο απαιτητική στιγμή της προετοιμασίας, με την Kylie Jenner να ακούγεται εμφανώς αγχωμένη να λέει: «περίμενε, άσε με να εξασκηθώ στην αναπνοή».

Λίγο αργότερα, απομακρύνοντας το πρόσωπό της από το νερό, σχολίασε: «Όχι, δεν μου αρέσει αυτό», με τον μακιγιέρ της να επιμένει λέγοντας: «Kylie! Πήγαινε… Είναι σαν να μπαίνεις σε πισίνα».

H 28χρονη τελικά υποχώρησε λέγοντας «Όχι, δεν μου αρέσει… Εντάξει, θα το κάνω». Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα μετά την επαφή με το παγωμένο νερό, αποσύρθηκε ξανά, σχολιάζοντας: «ξέχασα πώς να αναπνέω όταν μπήκα εκεί μέσα».

Η τρίτη δοκιμή ήταν και η πιο καθοριστική, με την Kylie Jenner να δηλώνει στο τέλος: «Χρειάζομαι ένα λεπτό… Νιώθω σαν να πάγωσε ο εγκέφαλός μου. Ήταν ωραίο, τελείωσα».

