Μια ιδιαίτερη εμφάνιση με vintage δημιουργία του οίκου Roberto Cavalli έκανε η Kylie Jenner στα 17α Governors Awards.

Η επιχειρηματίας επέλεξε ένα σατέν φόρεμα από παλαιότερη συλλογή του ιταλικού οίκου, στο οποίο πρόσθεσε τη δική της πινελιά, τροποποιώντας το αρχικό σχέδιο στην πλάτη.

Το vintage φόρεμα του Roberto Cavalli

Η Kylie Jenner επέλεξε ένα σατέν φόρεμα από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2006-2007 του Roberto Cavalli.

Η δημιουργία είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην πασαρέλα του Μιλάνου, τον Φεβρουάριο του 2006 και ξεχώριζε για τη μακριά ουρά, τα κοντά μανίκια και τις κρυστάλλινες λεπτομέρειες.

H επιχειρηματίας αποφάσισε να προσαρμόσει το φόρεμα στο προσωπικό της στιλ, καλύπτοντας με επιπλέον ύφασμα μέρος του συγκεκριμένου ανοίγματος.

Παρά την αλλαγή, διατήρησε το χαρακτηριστικό χιαστί σχέδιο στην πλάτη, καθώς και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες που έκαναν τη δημιουργία να ξεχωρίζει.

Η ανάρτηση στο Instagram

Η Kylie Jenner μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram φωτογραφίες από την εμφάνισή της, παρουσιάζοντας τη δική της εκδοχή του vintage φορέματος.

«Αγαπώ πάρα πολύ αυτό το φόρεμα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, δείχνοντας τον ενθουσιασμό της για τη δημιουργία του Roberto Cavalli.

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