Τα 29α γενέθλιά της γιόρτασε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου η Kylie Jenner, με τα αγαπημένα της πρόσωπα να της στέλνουν δημόσια τις ευχές τους μέσα από τα social media.

Ανάμεσα στις αναρτήσεις που ξεχώρισαν ήταν εκείνη της μητέρας της, Kris Jenner, η οποία τίμησε την ξεχωριστή ημέρα ανοίγοντας το προσωπικό της άλμπουμ και δημοσιεύοντας φωτογραφίες από διαφορετικές στιγμές της ζωής της κόρης της.

Η 70χρονη momager συνόδευσε το φωτογραφικό υλικό με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για την παρουσία της Kylie Jenner στη ζωή της.

Παράλληλα, μίλησε με περηφάνια για τη γυναίκα και τη μητέρα που έχει εξελιχθεί η μικρότερη κόρη της.

«Χρόνια πολλά στο υπέροχο κοριτσάκι μου, Kylie! Είσαι τόσο όμορφη μέσα και έξω και από την ημέρα που γεννήθηκες με κάνεις να γελάω, με κρατάς σε εγρήγορση και γεμίζεις την καρδιά μου με τόση αγάπη και χαρά», έγραψε μεταξύ άλλων η Kris Jenner.

Η ίδια αναφέρθηκε ακόμη στη μοναδική σχέση που έχουν μεταξύ τους, τονίζοντας πόσο απολαμβάνει τις συζητήσεις, τις κοινές τους περιπέτειες και όλες τις στιγμές που μοιράζονται ως μητέρα και κόρη.

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