Kylie Jenner: Προς πώληση η πολυτελής κατοικία της στο Hidden Hills έναντι 20,25 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Kylie Jenner ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, βάζοντας αγγελία πώλησης για μια από τις πιο εντυπωσιακές κατοικίες της στο Hidden Hills της Καλιφόρνια. Η επιτυχημένη επιχειρηματίας ζητά το ποσό των 20,25 εκατομμυρίων δολαρίων για την πολυτελή έπαυλη, την οποία απέκτησε σε νεαρή ηλικία και αποτέλεσε το βασικό της καταφύγιο για χρόνια.

Η αγορά του συγκεκριμένου ακινήτου έγινε το 2016, όταν η ίδια ήταν μόλις 19 ετών, έναντι 12,05 εκατομμυρίων δολαρίων, μια επένδυση που αποδεικνύεται σήμερα ιδιαίτερα επικερδής. Το σπίτι εκτείνεται σε περισσότερα από 1.200 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται μέσα σε ιδιωτικό οικόπεδο περίπου 1,4 στρεμμάτων, προσφέροντας απόλυτη απομόνωση και ασφάλεια, χαρακτηριστικά που κάνουν την περιοχή αγαπημένη των celebrities.

Την προώθηση της πώλησης έχουν αναλάβει οι γνωστοί μεσίτες Josh Altman και Matt Altman από την εταιρεία Douglas Elliman, γεγονός που από μόνο του αποδεικνύει τη σημασία και το υψηλό προφίλ του ακινήτου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @eitakylie

Στο εσωτερικό της, η κατοικία θυμίζει περισσότερο πολυτελές boutique ξενοδοχείο παρά ιδιωτική έπαυλη. Διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια με αντίστοιχα πλήρη μπάνια, ενώ υπάρχουν και δύο επιπλέον WC για τους επισκέπτες. Οι χώροι είναι σχεδιασμένοι με σύγχρονη αισθητική και έμφαση στην άνεση και τη λειτουργικότητα. Ανάμεσα στις παροχές ξεχωρίζουν ένας ιδιωτικός κινηματογράφος, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, χώρος μασάζ και αίθουσα ψυχαγωγίας με μπαρ, ιδανική για βραδιές με φίλους.

Η καρδιά του σπιτιού βρίσκεται στον κύριο όροφο, όπου κυριαρχεί η open-plan διαρρύθμιση. Η κουζίνα επαγγελματικών προδιαγραφών με δύο μεγάλες νησίδες συνδέεται αρμονικά με το χώρο του σαλονιού, ο οποίος «ανοίγει» προς τον εξωτερικό χώρο χάρη σε γυάλινες επιφάνειες που εξαφανίζονται, δημιουργώντας μια ενιαία εμπειρία εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Η master σουίτα αποτελεί πραγματικό καταφύγιο πολυτέλειας, με ιδιωτικό καθιστικό, διπλές ευρύχωρες ντουλάπες, μπάνιο τύπου spa και μπαλκόνι με πανοραμική θέα στο κτήμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alliyah Becerra Las Vegas Realtor® (@alliyah.realty)

Το ακίνητο διαθέτει ανεξάρτητο ξενώνα με δική του είσοδο, πλήρως εξοπλισμένο για φιλοξενία, με υπνοδωμάτιο, μπάνιο, μικρή κουζίνα και ιδιωτική αυλή. Ο εξωτερικός χώρος θυμίζει resort υψηλών προδιαγραφών, με πισίνα και spa, μεγάλο σκεπαστό patio με εξωτερική κουζίνα και lounge χώρο με εστία φωτιάς, ιδανικό για καλοκαιρινά events. Η υποδομή για τα αυτοκίνητα είναι εξίσου εντυπωσιακή, με κυκλικό driveway, γκαράζ για έξι οχήματα και επιπλέον χώρο στάθμευσης για επισκέπτες, κάτι που καθιστά το ακίνητο ιδανικό για μεγάλες συγκεντρώσεις.

Η συγκεκριμένη κατοικία ήταν μια από τις τρεις που απέκτησε η Kylie Jenner μέσα σε 18 μόλις μήνες στην ίδια περιοχή, δείχνοντας την έντονη επενδυτική της δραστηριότητα στο real estate από πολύ νεαρή ηλικία. Είχε ξεκινήσει, μάλιστα, με μια μικρότερη αγορά στα 17 της χρόνια και συνέχισε με μια ακόμη κατοικία αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων, πριν καταλήξει τελικά να κρατήσει το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό ακίνητο.

Το 2020 προχώρησε στην αγορά ενός τεράστιου οικοπέδου περίπου πέντε στρεμμάτων στην ίδια περιοχή, αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Εκεί, σχεδιάζει και υλοποιεί ήδη ένα ακόμη πιο φιλόδοξο project: μια υπερσύγχρονη έπαυλη περίπου 18.000 τετραγωνικών ποδιών, με γκαράζ για 12 αυτοκίνητα, ξενώνα, φυλάκιο ασφαλείας, πισίνα και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @eitakylie

Η ίδια έχει μοιραστεί αρκετές στιγμές από την πρόοδο του έργου στα social media, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για την αισθητική του νέου σπιτιού, όπως βιώσιμα υλικά, ανακυκλωμένα δάπεδα και επενδύσεις από φυσικό, ανοιχτόχρωμο ξύλο. Η απόφαση να αποχωριστεί την υπάρχουσα κατοικία συνδέεται όχι μόνο με τα νέα επενδυτικά της σχέδια, αλλά και με τη γενικότερη φάση ζωής στην οποία βρίσκεται. Το τελευταίο διάστημα, η προσωπική της ζωή δείχνει να βρίσκεται σε ανοδική πορεία, με τη σχέση της με τον ηθοποιό Timothée Chalamet να εξελίσσεται θετικά και να τραβά τα φώτα της δημοσιότητας.

govastiletto.gr – Το beauty statement της Kylie Jenner με αποχρωματισμένα φρύδια παραμένει trend