Με μία κοινή δημόσια εμφάνιση έβαλαν τέλος στα σενάρια χωρισμού η Kylie Jenner και ο Timothée Chalamet.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε το βράδυ της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου στην πρεμιέρα της ταινίας «Marty Supreme» στο Λος Άντζελες, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα πως η σχέση τους παραμένει σταθερή.

Οι δυο τους επέλεξαν ταιριαστά πορτοκαλί outfits, ενώ περπάτησαν στο κόκκινο χαλί ιδιαίτερα διαχυτικοί.

Ο Timothée Chalamet δεν δίστασε να αγκαλιάσει τρυφερά την Kylie Jenner μπροστά στους φωτογράφους, ενώ σε άλλο σημείο εκείνη τον κοιτούσε στα μάτια χαμογελώντας.

Η έξοδός τους αυτή ήρθε ως απάντηση στις έντονες φήμες ότι το τελευταίο διάστημα η σχέση τους είχε περάσει κρίση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η Kylie Jenner συνοδεύει τον ηθοποιό σε σημαντική επαγγελματική στιγμή του, μετά την κοινή εμφάνιση στις Χρυσές Σφαίρες.

Πηγή: thesun.com

