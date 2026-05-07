Η Kylie Jenner και ο Timothée Chalamet φιλήθηκαν στο στόμα σε αγώνα των Knicks, και η κάμερα τους κατέγραψε.

Οι δυο τους έκαναν μια τρυφερή εμφάνιση στο Madison Square Garden, το βράδυ της Τετάρτης 6 Μαΐου, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης ομάδας του ηθοποιού απέναντι στους Φιλαδέλφεια 76ερς. Το ζευγάρι κάθισε στην πρώτη γραμμή και δεν δίστασε να ανταλλάξει φιλιά μπροστά στις κάμερες, την ώρα που οι Knicks πανηγύριζαν τη νίκη με 108-102.

Αυτή η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τα σχόλια που γράφτηκαν στα social media, λόγω της απουσίας του Timothée Chalamet από το φετινό Met Gala, αφού επέλεξε να παρακολουθήσει αγώνα NBA, αντί να συνοδεύσει την Kylie Jenner στο κόκκινο χαλί.

Πολλοί ανέφεραν ότι ο ηθοποιός «δεν τη στηρίζει δημόσια», ενώ άλλοι υπερασπίστηκαν την αγάπη του για τους Knicks, αφού είναι γνωστό ότι είναι φανατικός υποστηρικτής της ομάδας.

