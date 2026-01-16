Η Kylie Jenner και ο Timothée Chalamet φαίνεται πως έχουν περάσει τη σχέση τους στο επόμενο στάδιο, καθώς, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον τους, ζουν μαζί στο Los Angeles εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

Μπορεί να μην έχουν ανακοινώσει γάμο, όμως όσοι τους γνωρίζουν καλά λένε πως η σχέση τους θυμίζει ήδη… οικογενειακή ζωή.

«Είναι σαν να είναι παντρεμένοι», αναφέρει χαρακτηριστικά πηγή στην Page Six, τονίζοντας πόσο δεμένοι είναι στην καθημερινότητά τους.

Αν και στην αρχή η σχέση της Kylie Jenner και του Timothée Chalamet είχε προκαλέσει έκπληξη – με αρκετούς να πιστεύουν ότι επρόκειτο για ένα διαφημιστικό τρικ, ο χρόνος τους διέψευσε. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, κρατώντας χαμηλούς τόνους αλλά χτίζοντας κάτι σταθερό.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι ο βραβευμένος ηθοποιός έχει ενσωματωθεί πλήρως στη ζωή της Kylie Jenner και των παιδιών της, της Stormi και του μικρού Aire, που έχει αποκτήσει από τη σχέση της με τον Travis Scott.

Πηγές αναφέρουν πως εκείνος είναι παρών, υποστηρικτικός και ιδιαίτερα προστατευτικός.

Οι δημόσιες εμφανίσεις τους έχουν γίνει πιο συχνές, με την Kylie να βρίσκεται στο πλευρό του σε μεγάλες βραδιές βραβείων, όπως πρόσφατα στις Golden Globes.

Παρότι οι εκπρόσωποί τους δεν έχουν σχολιάσει τις φήμες περί γάμου, για πολλούς ένα είναι σίγουρο: η σχέση τους δείχνει πιο ώριμη και δυνατή από ποτέ!

