Μια διαφορετική συνέντευξη έδωσε η Kylie Jenner, έχοντας αυτή τη φορά απέναντί της την 8χρονη κόρη της, Stormi, και τον 4χρονο γιο της, Aire.

Η 29χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα ανέβασε την Κυριακή 30 Αυγούστου στο YouTube ένα Q&A με τα δύο παιδιά της, τα οποία έχει αποκτήσει από τη σχέση της με τον πρώην σύντροφό της, Travis Scott.

Ανάμεσα στις ερωτήσεις της Stormi, η Kylie αποκάλυψε και μερικά πράγματα για τον εαυτό της. Μάλιστα, όταν η κόρη της τη ρώτησε ποιο είναι το αγαπημένο της φαγητό, εκείνη απάντησε πως είναι τα… ελληνικά κεμπάπ!

Φυσικά, από τη συζήτηση δεν έλειψαν και οι ερωτήσεις για την οικογένεια Kardashian. Η Stormi ρώτησε την Kylie αν η μητέρα τους, Kris Jenner, την είχε τιμωρήσει ποτέ. Η Kylie παραδέχτηκε πως είχε συμβεί, χωρίς όμως να αποκαλύψει τον λόγο, λέγοντας στην κόρη της πως θα της το εξηγήσει όταν μεγαλώσει.

Στην ερώτηση για το πιο αστείο μέλος της οικογένειας, η Kylie επέλεξε τον αδελφό της, Rob Kardashian. Όταν όμως ρωτήθηκε ποιος είναι ο χειρότερος χορευτής, δεν δίστασε να «δείξει» την Kim Kardashian, την οποία αποκάλεσε με το οικογενειακό της παρατσούκλι, «θεία Kiki».

Η Kylie μίλησε ακόμη για την πρώτη της δουλειά, αποκαλύπτοντας πως είχε εργαστεί ως ταμίας στο κατάστημα της μητέρας της. Η Stormi κατάλαβε αμέσως ότι αναφερόταν στο «Smooch», το κατάστημα παιδικών ρούχων που είχαν ανοίξει η Kris Jenner και η Kourtney Kardashian στο Καλαμπάσας.

Τέλος, η Kylie αναφέρθηκε και σε όσα αγαπά περισσότερο στα παιδιά της, ξεχωρίζοντας την κοινωνικότητα της Stormi και το πόσο εύκολα κάνει φίλους.

Govastiletto.gr – Kylie Jenner: Οι ευχές της Kris Jenner για τα 29α γενέθλιά της