Ένα “παρ’ ολίγον” ατύχημα της Kylie Jenner έκανε τον γύρο του διαδικτύου λίγο πριν την εντυπωσιακή της είσοδο στο φετινό Met Gala. Η 28χρονη σταρ παραπάτησε μπροστά στις κάμερες, θυμίζοντας σε όλους ότι η υψηλή ραπτική απαιτεί… ισορροπία.

Η “ζωντανή γλυπτική” δημιουργία του οίκου Schiaparelli, που παρέπεμπε στην Αφροδίτη της Μήλου, μπορεί να έκλεψε τις εντυπώσεις με τον κεντημένο κορσέ και τον όγκο της, αλλά αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική στο περπάτημα.

Τι συνέβη

Την ώρα που ανέβαινε τα σκαλοπάτια, το φόρεμα φαίνεται να την δυσκόλεψε, με αποτέλεσμα να σκοντάψει και να χάσει για μια στιγμή την ισορροπία της. Η εικόνα ήταν αρκετή για να παγώσουν όσοι βρίσκονταν κοντά της, καθώς η πτώση έμοιαζε σχεδόν αναπόφευκτη. Ευτυχώς, η ίδια αντέδρασε άμεσα και με τη βοήθεια συνεργατών και φίλων που βρίσκονταν δίπλα της, κατάφερε να κρατηθεί όρθια.

Η συγκεκριμένη couture δημιουργία ξεχώρισε για την υπερβολή και τη λεπτομέρειά της. Για το κέντημα χρειάστηκαν περίπου 11.000 ώρες εργασίας, ενώ το φόρεμα ήταν διακοσμημένο με 10.000 μπαρόκ μαργαριτάρια και 7.000 ζωγραφισμένα μαργαριταρένια λέπια ψαριού.

Η φούστα, με τις πέρλες και τις απλικέ λεπτομέρειες, δημιουργούσε ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα, αλλά ταυτόχρονα απαιτούσε προσοχή σε κάθε βήμα.

Παρά τη μικρή περιπέτεια, η Kylie Jenner έδειξε να απολαμβάνει τη στιγμή και δεν φάνηκε να επηρεάζεται ιδιαίτερα.

