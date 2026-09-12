Η Kylie Jenner αποκάλυψε νέα πλάνα από το σπίτι που κατασκευάζει στο Hidden Hills της Καλιφόρνια, έξι χρόνια μετά την αγορά του οικοπέδου.

Η επιχειρηματίας απέκτησε την έκταση το 2020, έναντι περίπου 15 εκατομμυρίων δολαρίων, και έκτοτε έχει αφιερώσει αρκετό χρόνο στον σχεδιασμό της κατοικίας.

Μέσα από ένα νέο vlog στο προσωπικό της κανάλι στο YouTube, η Kylie έδειξε την πρόοδο των εργασιών, αλλά και αρκετές από τις επιλογές που έχει κάνει για το σπίτι.

Ο εξωτερικός χώρος έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται, με μεγάλες ελιές, λεβάντες και έναν κήπο με τριαντάφυλλα να δημιουργούν ένα έντονα μεσογειακό σκηνικό.

Στο εσωτερικό, κυριαρχούν τα φυσικά υλικά και οι πιο κλασικές λεπτομέρειες. Ξύλινα δάπεδα, πέτρα, παλιά τούβλα και εντυπωσιακά τζάκια συνδυάζονται με σύγχρονες ανέσεις, δημιουργώντας έναν χώρο κομψό, αλλά και ιδιαίτερα ζεστό.

Η κατοικία διαθέτει ακόμη μεγάλη κουζίνα, γυμναστήριο, χώρους ευεξίας και άνετα δωμάτια για την οικογένεια και τους φίλους της.

Στα σχέδια για τον εξωτερικό χώρο περιλαμβάνονται επίσης αθλητικές εγκαταστάσεις, σιντριβάνι και φούρνος πίτσας.

Παρότι έχουν περάσει έξι χρόνια από την αγορά της έκτασης, η έπαυλη δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Η Kylie Jenner, πάντως, δείχνει ενθουσιασμένη με την εξέλιξη του project, καθώς πρόκειται για ένα σπίτι που έχει σχεδιάσει με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια και θέλει να διαμορφώσει απόλυτα σύμφωνα με το προσωπικό της στιλ.

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