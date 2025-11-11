Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η σχέση της Kylie Jenner και του Timothée Chalamet φαίνεται πως περνά ακόμη μία έντονη περίοδο, καθώς ο διάσημος ηθοποιός έλαμψε διά της απουσίας του από το εντυπωσιακό πάρτι γενεθλίων της Kris Jenner στο Μπέβερλι Χιλς, μια βραδιά γεμάτη megastars, από τη Beyoncé και τον Jay-Z μέχρι τη Meghan Markle και τον πρίγκιπα Harry.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Daily Mail, ο 29χρονος ηθοποιός «πήρε την απόφαση να χωρίσει την Kylie». Παρόλα αυτά, άνθρωποι από το κοντινό τους περιβάλλον δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο επανασύνδεσης, καθώς το ζευγάρι έχει ξαναπεράσει αντίστοιχες φάσεις.

«Αυτό έχει συμβεί κι άλλες φορές. Εκείνη πάντα καταφέρνει να τον πείσει να δώσουν ακόμη μία ευκαιρία. Είναι πραγματικά ερωτευμένη μαζί του και ίσως προσπαθήσει ξανά», αποκαλύπτει άτομο από τον στενό τους κύκλο.

Άλλη πηγή προσθέτει πως «υπάρχει πρόβλημα, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει οριστικά. Εκείνος δουλεύει διαρκώς και εκείνη νιώθει πως πρέπει να τον κυνηγά».

Εντύπωση προκάλεσε και η πρόσφατη συνέντευξη του Timothée Chalamet στη Vogue, όπου, όταν ρωτήθηκε για την Kylie Jenner, αρκέστηκε να πει: «Δεν έχω τίποτα να πω» — μια απάντηση που άναψε ακόμη περισσότερο τις φήμες.

Πηγή: DailyMail

