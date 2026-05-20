Η διάσημη ποπ σταρ Kylie Minogue συγκλονίζει στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Kylie», αποκαλύπτοντας πως το 2021 διαγνώστηκε ξανά με καρκίνο του μαστού. Δεκαέξι χρόνια μετά την πρώτη της περιπέτεια το 2005, η τραγουδίστρια έδωσε μια αθόρυβη μάχη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στέλνοντας σήμερα το μήνυμα ότι «τα κατάφερε και πάλι».

Σε αντίθεση με την πρώτη της διάγνωση για καρκίνο του μαστού το 2005, η οποία είχε πάρει τεράστια δημοσιότητα, αυτή τη φορά επέλεξε να κρατήσει την περιπέτεια της υγείας της απόλυτα ιδιωτική. Η ίδια δήλωσε ανακουφισμένη που κατάφερε να το ξεπεράσει και πάλι και επιβεβαίωσε ότι πλέον είναι καλά στην υγεία της.

Η Kylie εξομολογήθηκε ότι δυσκολεύτηκε πολύ να βρει την κατάλληλη στιγμή για να μοιραστεί αυτό το μυστικό με το κοινό. «Προσπαθούσα να βρω τη σωστή στιγμή για να το πω», ανέφερε.

Παρά τη σαρωτική επιτυχία που γνώρισε εκείνη την περίοδο, εξαιτίας και του βραβευμένου με Grammy single Padam Padam, η ίδια ένιωθε εσωτερικά σαν ένα άδειο κέλυφος και υπήρξαν στιγμές που δεν ήθελε καν να βγει από το σπίτι της. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το τραγούδι της Story από το άλμπουμ Tension αναφέρεται ακριβώς σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο, με τους στίχους να μιλούν για ένα μυστικό που κρατούσε για τον εαυτό της πριν ανέβει ξανά στη σκηνή.

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν επίσης κοντινά της πρόσωπα και παλιοί συνεργάτες, όπως η αδελφή της Dannii Minogue, ο Jason Donovan κι ο Nick Cave. Ο κύριος λόγος που η 57χρονη πλέον σταρ αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά σήμερα είναι για να μπορέσει να αφήσει οριστικά πίσω της αυτό το βάρος, αλλά και για να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης. Τόνισε ότι η έγκαιρη διάγνωση ήταν καθοριστική για την ίδια και προέτρεψε όλους τους ανθρώπους να μην παραμελούν τις εξετάσεις τους, όσο τρομακτικό κι αν φαντάζει αυτό, υπενθυμίζοντάς τους ότι δεν είναι μόνοι τους.

govastiletto.gr -Kylie Minogue: Οι πρώτες δηλώσεις πριν τη μεγάλη συναυλία στη χώρα μας – «Σ’ αγαπώ Ελλάδα»