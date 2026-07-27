Η τραγουδίστρια βρίσκεται στην Κορσική και μέσα από δημοσίευση που έκανε το Σάββατο 25 Ιουλίου, έδειξε στους διαδικτυακούς φίλους της στιγμιότυπα από τις διακοπές της.

Ανάμεσα στις εικόνες που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, ξεχώρισε εκείνη στην οποία η 58χρονη σταρ ποζάρει δίπλα σε πισίνα φορώντας κίτρινο μπικίνι και ένα ψάθινο καπέλο, με το παρεό της να ανεμίζει.

Δείτε την ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kylie Minogue (@kylieminogue)

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