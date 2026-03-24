Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Κύπρο μετά από έκρηξη σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί απόψε, Τρίτη 24 Μαρτίου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση, ενώ οι αρχές ερευνούν τα αίτια της επίθεσης λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη εκδήλωση.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή Happy Day, γύρω στις 3 τα ξημερώματα όταν ο δράστης φαίνεται να τοποθέτησε και να πυροδότησε με πυροκροτητή τον εκρηκτικό μηχανισμό υψηλής ισχύος στην είσοδο γνωστού κέντρου δεξιώσεων στην Λευκωσία. Από την ισχυρή έκρηξη δημιουργήθηκε ωστικό κύμα το οποίο θρυμμάτισε την γυάλινη πρόσοψη του νυχτερινού κέντρου.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων και μέλη του κλάδου πυροτεχνουρχών. Όπως μετέφερε η δημοσιογράφος του ALPHA της Κύπρου, Ελένη Φανάρη, ο ιδιοκτήτης ανέφερε στην κατάθεση που έδωσε στις Αρχές πως δεν υποψιάζεται κανέναν και ότι δεν είχε διαφορές με κανέναν. Οι έρευνες στρέφεται προς όλες κατευθύνσεις αλλά επικεντρώνονται σε επαγγελματικές αντιζηλίες λόγω της εκδήλωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Οι αναρτήσεις του Αργυρού από την Κύπρο

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανακοίνωσε την άφιξη του στην Κύπρο και μέσα από τις αναρτήσεις του δείχνει τον ίδιο να βρίσκεται στο ξενοδοχείο ενόψει της εκδήλωσης στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο.

