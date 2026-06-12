Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε τα χαρτιά του για όλα τα τρέχοντα ζητήματα. Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του εμφάνισης το βράδυ της Πέμπτης, ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον στενό του συνεργάτη, Γιώργο Μυλωνάκη, αναφερόμενος στην περιπέτεια που αντιμετωπίζει με την υγεία του.

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης είχε νοσηλευτεί για 26 ημέρες στον Ευαγγελισμό, δίνοντας μάχη μετά από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου, πριν μεταφερθεί στη Γερμανία για εξειδικευμένη αποκατάσταση.

«Ο Γιώργος Μυλωνάκης έχει και τα γενέθλιά του σήμερα, οπότε χρόνια του πολλά, έχει κάνει μεγάλη πρόοδο και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα επανέλθει πλήρως και πλήρως λειτουργικός στην οικογένειά του πρωτίστως και μετά και στη δουλειά του», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκπομπή του ΑΝΤ1 για τον Γιώργο Μυλωνάκη.

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govastiletto.gr -Κυριάκος Μητσοτάκης για Μαρινέλλα: «Η Ελλάδα έγινε πιο σιωπηλή»