Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι το Σάββατο 9 Αυγούστου βρέθηκαν με την κόρη τους, Δάφνη Μητσοτάκη σε ένα γλέντι στην Κρήτη. Η οικογένεια απολαμβάνει στο νησί τις τελευταίες ημέρες τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο γνωστό εστιατόριο “Νυχτερίδα” κάτω από το αυγουστιάτικο φεγγάρι, με αφορμή τον εορτασμό των 62ων γενεθλίων του διακεκριμένου Χανιώτη νομικού, Γιώργου Μυλωνογιάννη.

Οι καλεσμένοι του εορτάζοντα, χάρισαν απλόχερα τις ευχές τους και απόλαυσαν την όμορφη βραδιά, δοκίμασαν το ειδικά επιλεγμένο μενού και διασκέδασαν με τις μουσικές και τα τραγούδια του Νίκου Βέρτη. Την βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα και την κόρη τους Δάφνη.

Οι εκλεκτοί καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων κι ο πρώην Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης, απόλαυσαν αρχικά ένα από τα signature cocktails πριν περάσουν στο δείπνο, το οποίο περιλάμβανε λαβράκι με γαρίδες, σταμναγκάθι με αρωματικά βότανα και σάλτσα μπουγιαμπέσα, σαλάτα ντομάτα με μυζήθρα και αγουρέλαιο, χόρτα βραστά λαδολέμονο.

Το μουσικό κομμάτι της βραδιάς ανέλαβε ο δημοφιλής καλλιτέχνης Νίκος Βέρτης με μέλη της ορχήστρας του και τον ίδιο να παίζει κιθάρα.