Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταξίδεψε με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι στο Κάιρο προκειμένου να παραστεί στα επίσημα εγκαίνια του Grand Egyptian Museum, του εμβληματικού νέου μουσείου της Αιγύπτου δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη όπως θα δείτε και παρακάτω έκανε μια από τις πιο κομψές και τράβηξε τα βλέμματα. Συγκεκριμένα, η Μαρέβα εμφανίστηκε με φόρεμα Zeus+Dione, το ελληνικό brand που έχει συνιδρύσει η ίδια μαζί με τη Δήμητρα Κολοτούρα και συχνά επιλέγει κομμάτια του οίκου σε επίσημες εμφανίσεις στο εξωτερικό. Το συγκεκριμένο look ήταν ένα μακρύ φόρεμα, σε άσπρο-μαύρο, με κάθετες ρίγες.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός από την άλλη επέλεξε κλασικό σκούρο μπλε κοστούμι με λευκό πουκάμισο και γραβάτα στην ίδια απόχρωση.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μπροστά από την εντυπωσιακή, γεωμετρική πρόσοψη του μουσείου και στη συνέχεια συμμετείχε στην ομαδική φωτογραφία μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες και συνοδούς τους.

