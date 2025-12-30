Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια συνέντευξη με πιο προσωπικό και ανθρώπινο χαρακτήρα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε όχι μόνο για την πολιτική του πορεία, αλλά και για την οικογένειά του, αναφερόμενος στους γονείς του, στη σύζυγό του Μαρέβα και στα τρία τους παιδιά: Σοφία, Δάφνη και Κωνσταντίνο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο του ως πατέρας, εξηγώντας πως, παρά τις αυξημένες πολιτικές υποχρεώσεις, προσπάθησε να είναι παρών στις σημαντικές στιγμές των παιδιών του. Όπως ανέφερε, τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του είχαν ήδη μεγαλώσει αρκετά όταν η πολιτική του διαδρομή απέκτησε πιο έντονους ρυθμούς, γεγονός που του επέτρεψε να μην αποκοπεί από την οικογενειακή καθημερινότητα.

«Πάντα με τη Μαρέβα προσπαθούσαμε να βάζουμε προτεραιότητα τα παιδιά. Να μη χάνουμε σχολικές γιορτές, αγώνες, να τα πηγαίνουμε στο σχολείο όποτε μπορούσαμε. Νομίζω ότι ως οικογένεια έχουμε ζήσει πολλές και ουσιαστικές στιγμές μαζί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πρωθυπουργός μοιράστηκε και μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάμνηση από τα πρώτα Χριστούγεννα με την πρωτότοκη κόρη του, Σοφία, όταν εκείνη ήταν μόλις έξι μηνών. Θυμήθηκε τη στιγμή που άνοιγε τα πρώτα της δώρα, φορώντας ένα πράσινο βελούδινο φόρεμα, τονίζοντας πως αυτές οι εικόνες παραμένουν ζωντανές μέχρι σήμερα.

Όπως αποκάλυψε, έχει κρατήσει και ψηφιοποιήσει τα οικογενειακά βίντεο εκείνης της περιόδου, τα οποία συχνά παρακολουθεί με νοσταλγία. «Καθώς περνά ο χρόνος, οι μνήμες εμπλουτίζονται. Προστίθενται ταξίδια και εμπειρίες, και όλα αυτά δένουν σε μια όμορφη οικογενειακή ιστορία», ανέφερε συγκινημένος.