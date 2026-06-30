Η σημερινή μέρα είναι ξεχωριστή για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι, την σύζυγο του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία έχει τα γενέθλιά της και δέχτηκε μια ιδιαίτερα τρυφερή, δημόσια ευχή μέσα από τα social media.

Ο Πρωθυπουργός επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους του μια κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς τη με λίγα, αλλά τρυφερά λόγια.

«Χρόνια πολλά αγάπη μου! Να είσαι πάντα γερή και ευτυχισμένη και να μας δίνεις δύναμη με το χαμόγελό σου!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, με το μήνυμα να συγκεντρώνει μέσα σε λίγη ώρα εκατοντάδες likes και δεκάδες ευχές από διαδικτυακούς φίλους και ακόλουθους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι πορεύονται μαζί στη ζωή εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, έχοντας δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια. Η γνωριμία τους έγινε το 1995, στα χρόνια των μεταπτυχιακών σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, με τη σχέση τους να εξελίσσεται γρήγορα σε ένα ισχυρό δεσμό που επισφραγίστηκε με το γάμο τους το 1997, σε μια όμορφη τελετή στην Πλάκα.

Την ίδια χρονιά ήρθε στον κόσμο η πρωτότοκη κόρη τους, Σοφία, ενώ ένα χρόνο αργότερα η οικογένειά τους μεγάλωσε με τη γέννηση του γιου τους, Κωνσταντίνου. Το 2003 ολοκλήρωσαν την οικογενειακή τους ευτυχία με τον ερχομό της μικρότερης κόρης τους, της Δάφνης. Από τότε, παρά τις αυξημένες επαγγελματικές και δημόσιες υποχρεώσεις τους, οι δυο τους έχουν ως σταθερή προτεραιότητα την οικογένειά τους, κρατώντας πάντα ένα διακριτικό, αλλά ουσιαστικό κοινό βηματισμό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

govastiletto.gr – Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην Επίδαυρο με τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι