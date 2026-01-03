Μια χαλαρή κινηματογραφική έξοδο πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, επιλέγοντας να παρακολουθήσει την πολυσυζητημένη ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, «Καποδίστριας», μαζί με τον γιο του, Κωνσταντίνο.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρέθηκε σε κινηματογράφο στο κέντρο της Αθήνας, επιλέγοντας να δει από κοντά την ταινία που έχει ήδη προκαλέσει έντονο διάλογο και ποικίλες αντιδράσεις στο κοινό.

Κατά την παρουσία του στον χώρο, φωτογραφήθηκε και με τον ιδιοκτήτη του κινηματογράφου.

O Πρωθυπουργός επέλεξε να περάσει τη συγκεκριμένη ημέρα με τον γιο του, σε μια ήρεμη και ανθρώπινη στιγμή, μακριά από τις επίσημες υποχρεώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πρόσφατα έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του εδώ και πέντε χρόνια, Μαρία Σάκκαρη, η οποία δέχτηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γάμος του ζευγαριού προγραμματίζεται για το 2027.

