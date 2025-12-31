Το Μέγαρο Μαξίμου μπήκε σήμερα, Παραμονή Πρωτοχρονιάς, σε εορταστικό κλίμα και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε τα μέλη της Ένωσης Λιοσιωτών Ιλίου για να ακούσει τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα.

Οι καλαντιστές έφτασαν με παραδοσιακές φορεσιές, χαμόγελα και θερμές ευχές για τη νέα χρονιά, δημιουργώντας μια ζεστή και πρωτοχρονιάτικη ατμόσφαιρα στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τους υποδέχεται λίγο μετά τις 11 το πρωί.

Στο πλευρό του Πρωθυπουργού βρέθηκε η κόρη του, Σοφία Μητσοτάκη, η οποία φαινόταν χαμογελαστή και αντάλλαξε ευχές με τα μέλη του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κόρη του αντάλλαξαν συμβολικά δώρα με τους ανθρώπους της Ένωσης.

