Το «παρών» στην επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ Επιδαύρου έδωσαν το βράδυ του Σαββάτου 20 Ιουνίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, επιλέγοντας να παρακολουθήσουν μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές του καλοκαιριού.

Το ζευγάρι βρέθηκε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου για την παρουσίαση της όπερας «Μήδεια» του Λουίτζι Κερουμπίνι από την Εθνική Λυρική Σκηνή, μια παράσταση που άνοιξε αυλαία για το φετινό πρόγραμμα του ιστορικού θεσμού.

Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρακολούθησαν την παράσταση από τις πρώτες σειρές, έχοντας δίπλα τους την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.



Govastiletto.gr – Κυριάκος Μητσοτάκης – Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Κομψή κοινή εμφάνιση στα λαμπερά εγκαίνια του Grand Egyptian Museum