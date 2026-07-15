Η είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού σε ηλικία 92 ετών προκάλεσε βαθιά συγκίνηση, με πλήθος ανθρώπων από τον χώρο του πολιτισμού, της τέχνης και της πολιτικής να αποχαιρετούν μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.

Ανάμεσα σε όσους απέτισαν δημόσια φόρο τιμής στη σπουδαία ηθοποιό ήταν και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την αποχαιρέτησε.

«Με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη Μάρω Κοντού. Μια σπουδαία κυρία της «Χρυσής Εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλλη γοητεία της.

Επί δεκαετίες υπηρέτησε την υποκριτική. Με την ίδια συνέπεια ωστόσο, συμμετείχε και στα κοινά, έχοντας διατελέσει βουλευτής της παράταξής μας όπως και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων. Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς της ανθρώπους», έγραψε ο Πρωθυπουργός.

Η Μάρω Κοντού αφήνει πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη, έχοντας σημαδέψει με το ταλέντο, την προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά της τον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση.

Govastiletto.gr – Μάρω Κοντού: Τι έλεγε στη Φαίη Σκορδά λίγους μήνες πριν για τον θάνατό της