Σάλος και έντονες αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες γύρω από την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Η οργάνωση φέρεται να εξαπατούσε ανυποψίαστους δωρητές, συγκεντρώνοντας οικονομική βοήθεια για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, χωρίς όμως να μεταφέρει στις οικογένειές τους τα ποσά που συγκεντρώνονταν.

Τουλάχιστον 34 οικογένειες έπεσαν θύματα της απάτης

Από τις αστυνομικές έρευνες προκύπτει ότι τουλάχιστον 34 οικογένειες έπεσαν θύματα της απάτης. Συνολικά, μέσα από 92 εράνους για 74 παιδιά, συγκεντρώθηκε το ποσό των 3,94 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία στους δικαιούχους έφτασαν μόλις 1,11 εκατομμύρια ευρώ. Το παράνομο όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί έξι άτομα, ανάμεσα στα οποία ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, καθώς και η 35χρονη σύντροφός του.

Ο κατηγορούμενος βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο της σοβαρής υπόθεσης καθώς το δημόσιο προφίλ του είχε συνδεθεί για χρόνια με τη φιλανθρωπία και την υποστήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, μέσα από εκκλήσεις για δωρεές και εθελοντική προσφορά. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις γύρω από τη φερόμενη οικονομική διαχείριση της οργάνωσης στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον και στην προσωπική του ζωή, καθώς οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο οι δαπάνες του συνδέονται με χρήματα που συγκεντρώνονταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Τα τελευταία 24ωρα πλήθος επωνύμων ξεσπούν δημόσια είτε μέσα από τα social media είτε μέσα από την τηλεόραση σχετικά με τη συγκεκριμένη απάτη, καθώς η φερόμενη ως φιλανθρωπική οργάνωση στρεφόταν σε διάσημα πρόσωπα τόσο για την αποκόμιση χρημάτων, όσο και για την διαφήμιση του οργανισμού προκειμένου το κοινό τους να δωρίσει χρήματα.

Η Ναταλία Γερμανού λοιπόν είναι ένα από τα πρόσωπα που ξέσπασε για τα παραπάνω, με την παρουσιάστρια να γράφει μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook: «Κανονική οικογενειακή επιχείρηση η ΜΚΟ. Αντρόγυνο, πεθερικά, αδέρφια. Όλοι ενωμένοι στον ιερό αγώνα της κλεψιάς, της μπάζας και του εκβιασμού με θύματα τις οικογένειες που δεν είχαν τα απαραίτητα χρήματα για να θεραπεύσουν τα άρρωστα παιδιά τους. Κύριε εισαγγελέα, κρέμομαι από τα χείλη σας να ακούσω την ποινή που θα προτείνετε. Τα υπόλοιπα αφήστε τα στο Σύμπαν…».

govastiletto.gr -Ευαγγελία Μουμούρη για την ΜΚΟ: «Δεν μου φτάνει η δικαιοσύνη, θέλω να πάθουν κακό»