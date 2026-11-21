Τα 50ά της γενέθλια γιόρτασε η Μαρίνα Βερνίκου, όπως ακριβώς ταιριάζει σε μια γυναίκα με απόλυτα επιτυχημένη πορεία σε κάθε πτυχή της ζωής της. Σβήνοντας τα κεράκια σε μια εντυπωσιακή χρυσή τούρτα με τον αριθμό «50» και έχοντας στο πλευρό της την οικογένεια και τους στενούς της φίλους, η γνωστή φωτογράφος έλαμπε περισσότερο από ποτέ.

Σε ένα άκρως λαμπερό πάρτι, περιτριγυρισμένη από τους δικούς της ανθρώπους, μοιράστηκε παράλληλα μια συγκινητική εξομολόγηση για τη μέχρι τώρα διαδρομή της, τα παιδιά της και τον σύζυγό της, Μίλτο Καμπουρίδη, υποδεχόμενη την νέα δεκαετία της ζωής της χαμογελαστή, ευτυχισμένη και στα καλύτερά της.

Η χρυσή τούρτα των «50»

Τη γιορτινή ατμόσφαιρα της βραδιάς αποκάλυψε μέσα από αναρτήσεις του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Χρύσανθος Πανάς, αλλά και η καλή της φίλη Χριστίνα Πολίτη, που βρέθηκαν στο πλευρό της γνωστής φωτογράφου, μαζί και με την Μαριάννα Λάτση, που κέρδισε τις εντυπώσεις με το look της.

Η Μαρίνα Βερνίκου έλαμπε από ευτυχία, επιλέγοντας για την περίσταση ένα κομψό μαύρο φόρεμα με λαμπερές λεπτομέρειες. Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψε η εντυπωσιακή τούρτα της: Μια χρυσή δημιουργία με τους αριθμούς «5» και «0» να σχηματίζουν το «50» έγινε viral στα social. Τη στιγμή που οι καλεσμένοι συγκεντρώθηκαν γύρω της τραγουδώντας και χειροκροτώντας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chrysanthos Panas (@chrysanthospanas)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Davlas (@george_davlas)

Η τρυφερή ανάρτηση και η αναφορά στον σύζυγο και τα παιδιά της

Πέρα από τη λάμψη του πάρτι, η ίδια η φωτογράφος θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις της με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από μια ανάρτηση γεμάτη συναίσθημα που έκανε στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram, με ένα καρουζέλ φωτογραφιών από σημαντικές της στιγμές.

Συγκεκριμένα, η Μαρίνα Βερνίκου έγραψε:

«Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, νιώθω ευγνωμοσύνη για τη ζωή που μου έχει χαρίσει ο Θεός. Για τα υπέροχα παιδικά μου χρόνια με τα ξαδέρφια μου, για τους γονείς μου, τους καλύτερους γονείς του κόσμου, για τους φίλους μου, τους ανθρώπους που συνάντησα, τα μέρη που ταξίδεψα, τις εμπειρίες που με γέμισαν και με έκαναν αυτό που είμαι σήμερα. Και για τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκα ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μου και αποκτήσαμε μαζί τα τρία υπέροχα παιδιά μας. Αν όμως γυρίσω πίσω και σκεφτώ ποια ήταν τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου, η απάντηση είναι μία: τα χρόνια που μεγάλωνα τα παιδιά μου.

Από όλα όσα έχω κάνει, από όλα όσα έχω ζήσει και καταφέρει, τίποτα δεν συγκρίνεται με το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Τα τρία μου παιδιά. Αυτά είναι το μεγαλύτερό μου επίτευγμα, η μεγαλύτερή μου περηφάνια και η πιο αληθινή μορφή αγάπης που έχω γνωρίσει. Και αν κάτι εύχομαι σήμερα, είναι υγεία για όλους μας. Γιατί τελικά, αυτό είναι το πολυτιμότερο δώρο της ζωής».

Μπαίνοντας στη νέα της δεκαετία, η Μαρίνα Βερνίκου δείχνει πιο εντυπωσιακή και λαμπερή από ποτέ, διατηρώντας μια αψεγάδιαστη, νεανική σιλουέτα – μάλιστα, όπως έχει αποκαλύψει η ίδια, παραμένει σταθερή στα 55 κιλά από τα 16 της χρόνια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marina Vernicos (@marinavernicos)

Στο κομμάτι της διατροφής, η γνωστή φωτογράφος εφαρμόζει συστηματικά τη διαλειμματική νηστεία, μένοντας χωρίς φαγητό για περίπου 16 με 17 ώρες το 24ωρο (παραλείπει το πρωινό και περιορίζει τα γεύματά της συνήθως από τις 2 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ).

Παράλληλα, η άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της: γυμνάζεται καθημερινά έστω και για μισή ώρα, αγαπά το boxing και το πολύωρο περπάτημα τα Σαββατοκύριακα, ενώ δηλώνει φανατική χειμερινή κολυμβήτρια, αποδεικνύοντας πως στα 50 της βρίσκεται στην καλύτερη φάση της ζωής της.

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