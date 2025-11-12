Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Το Όνομα» στο θέατρο Αθηνά, το βράδυ της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, συγκέντρωσε πλήθος επωνύμων από τον καλλιτεχνικό και κοινωνικό χώρο.

Αυτού του είδους οι εκδηλώσεις αποτελούν πάντα πόλο έλξης για τα μέσα ενημέρωσης και τους celebrities, οι οποίοι δίνουν το «παρών» για να απολαύσουν τη δουλειά των συναδέλφων τους και να φωτογραφηθούν στο φουαγιέ.

Να σημειώσουμε πως η γαλλική πολυβραβευμένη κωμωδία «Το Όνομα» ήρθε ξανά στην Ελλάδα φέτος μετά από 10 χρόνια σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη και μετάφραση της Ελεονώρας Μελέτη και έναν εξαιρετικό θίασο που απαρτίζεται από τους: Ιεροκλή Μιχαηλίδη, Ρένια Λουιζίδου, Κρατερό Κατσούλη, Ντόρα Μακρυγιάννη και Λευτέρη Ζαμπετάκη.

Στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης, της οποίας η παραγωγή ανήκει στον Θοδωρή Μαροσούλη, έδωσαν το παρών μεταξύ άλλων οι: Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Έφη Πίκουλα, η Έλλη Στάη και η Όλγα Κεφαλογιάνη.

Η Ελεονώρα Μελέτη απουσίαζε από το πλευρό του συζύγου της και θεατρικού παραγωγού, καθώς βρισκόταν στις Βρυξέλλες για τις υποχρεώσεις της ως Ευρωβουλευτής.

Δείτε φωτογραφίες:

Τάσος Χαλκιάς-Λένα Νίτσου

Έλλη Στάη

Βλαδήμιρος Κυριακίδης-Έφη Μουρίκη-Πάνος Σταθακόπουλος

Όλγα Κεφαλογιάννη

Σταμάτης Φασουλής

Δημήτρης Σταρόβας-Άκης Σακελλαρίου

Έφη Πίκουλα-Λένα Νίτσου-Τάκης Βουγιουκλάκης

Δήμητρα Σιγάλα

Ηλίας Βαλάσης

Τόνυ Δημητρίου-Στεφανία Γκουρνέλου

Λάμπρος Κωνσταντάρας-Σάρα Εσκενάζη

Γιάννης Τσιμιτσέλης-Δήμητρα Σιγάλα-Σπύρος Μπιμπίλας-Κατερίνα Γερονικολού

Κατερίνα Γερονικολού-Γιάννης Τσιμιτσέλης

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου-Κική Τσόλκα-Φίλιππος Κωνσταντίνου

Κρατερός Κατσούλης-Κατερίνα Γερονικολού-Γιάννης Τσιμιτσέλης

Άκης Σακελλαρίου-Βλαδήμιρος Κυριακίδης-Ιεροκλής Μιχαηλίδης-Έφη Μουρίκη

Κατερίνα Γερονικολού-Άκης Σακελλαρίου-Κρατερός Κατσούλης-Ιεροκλής Μιχαηλίδης-Στεφανία Γκουρνέλου

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr – «Μέσα στο μυαλό σου»: Ποιοι επώνυμοι βρέθηκαν στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης του Dr. Γιώργου Λάγιου