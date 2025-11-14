Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Οι αγαπημένοι μας celebrities πολλές φορές δίνουν το παρών σε διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα, με σκοπό να στηρίξουν τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Αυτή τη φορά ο φωτογραφικός μας φακός εντόπισε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, της τηλεόρασης και του καλλιτεχνικού χώρου, σε ένα νέο κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, στα εγκαίνια ενός ινστιτούτου ομορφιάς.

Με χαμόγελο και καλή διάθεση πόζαραν όλοι στον φακό και ξεχώρισαν για τις στιλιστικές τους επιλογές.

Ας δούμε τι επέλεξαν για την περίσταση:

Κώστας Φραγκολιάς-Δημήτρης Παπανώτας

Ευρυδίκη Βαλαβάνη-Έλενα Τσαγκρινού

Ελένη Χατζίδου

Γιώργος Μανίκας-Στιβ Μιλάτος

Ελένη Τσολάκη

Ιωάννα Μαλέσκου

Έλενα Τσαγκρινού

Σταματίνα Τσιμτσιλή

Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Πηγή: NDP Photo Agency